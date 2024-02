Dacia a venit cu un facelift minor pentru Sandero, Logan si Jogger

Dupa aproape 4 ani, Dacia a venit cu un facelift minor pentru Logan si Sandero. Acesta nu aduce modificari de design ci sisteme importante de asistenta care sunt acum obligatorii pe toate masinile noi. 

Asadar, Sandero, Logan si Jogger au primit functii noi precum:

asistenta la franarea de urgenta in cazul unui impact iminent

alerta la schimbarea benzii

inregistrator de date pentru caz de accident,

posibilitatea de instalare a dispozitivului antidemaraj etilometric

sistem de recunoastere a panourilor de semnalizare rutiera, cu alerta pentru depasirea vitezei legale

asistenta la mentinerea benzii

sistem de supraveghere a atentie soferului

asistenta la parcarea cu spatele

senzori de lumina si de ploaie

franare automata de urgenta cu detectare a pietonilor si biciclistilor

semnalizarea franarii de urgenta.

Pe langa acestea, Sandero mai primeste un nivel nou de echipare denumit Journey pentru echiparea Stepway, care aduce o antena nou tip aripioara de rechin, jante din aliaj Randia, ornamente pentru pragurile usilor, covorase specifice si restul de dotari din standard.

S-a introdus o noua culoase, Beige Safari, pentru Sandero Stepway, si Gris Schiste pentru Jogger, iar Cedar Green este disponibila pentru toate versiunile.

Jogger Hybrid primeste ecranul de 7 inch de pe Duster 3 si o functie E-SAVE, care permite stabilirea unui nivel de incarcare a bateriei (70% aproximativ) cu scopul de a pastra suficienta energie pentru continuarea calatoriei.

Toate modelele vor dispune de un cod de salvare sub forma unui cod QR pe pabriz si luneta, care permite consultarea fisei de salvare produsa de Dacia, printr-o aplicatie dedicata si gratuita.

S-a trecut la USB C peste tot in masina, atat in fata cat si in spate, iar primeste si o functie E-SAVE.