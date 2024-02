Sistemul de raportare al Facebook este inutil

Trimit raportari catre Facebook de 5 ani. Saptamanal gasesc conturi false, postari inselatoare, deepfake-uri si alte prostii. Facebook nu face nimic in privinta asta.

Doar acum, in timp ce scriam acest articol, mi-au aparut 3 reclame pe Facebook, toate inselatoare. Le-am raportat iar Facebook a spus ca nu este nimic in neregula cu ele. Ca o paranteza, daca raportezi un continut de calitate (vezi cazul Recorder) imediat se pun pe sters. Atat ei cat si marele Youtube, care actioneaza la fel de prost.

Am prieteni care au avut contul blocat luni de zile pentru….nimic. Cineva a raportat o postare random fara nici un motiv real, iar contul a fost suspendat. Cum???

Sunt dezamagit! Facebook pare ca protejeaza infractorii si nu aplica nici macar o masura. Niciodata in 5 ani nu am primit un mesaj in care Facebook sa-mi confirme ca a luat o masura. Tot pe mine ma forteaza sa blochez respectivul cont/pagina ca sa nu mai vad postarile. Nu asta este solutia, stim prea bine. Solutia este ca aceste conturi sa dispara imediat.