Datele a peste un milion de carduri de credit s-au scurs pe dark web

Nu știm încă cum s-a întâmplat sau care este sursa leak-ului, dar datele a 1.2 milioane de carduri de credit au ajuns pe dark web. Și nu sunt vândute la licitație, așa cum se întâmplă de obicei, ci sunt libere la download pentru oricine poftește. Site-ul care le găzduiește se numește BidenCash, iar leak-ul are ca scop promovarea propriului magazin de carduri furate, sunt de părere experții în securitatea informatică.

BIN-urile furate provin din Statele Unite, Regatul Unit, Brazilia, Australia, Spania, Mexic și China și includ toate informațiile necesare pentru plăți online: număr card, dată de expirare, cod CVV, nume deținător, bancă, adresă etc. Majoritatea cardurilor sunt din leak-uri mai vechi și nu mai sunt de actualitate, însă aproximativ 30% dintre ele sunt încă valide și pot fi folosite pentru plăți online.

Cum foarte multe platforme încă acceptă plăți fără autentificare în doi pași, s-ar putea ca în următoarea perioadă să vedem tot mai multe persoane fără bani în conturi. Prin urmare, v-aș recomanda un plus de prudență atunci când plătiți online. Verificați periodic istoricul tranzacțiilor și utilizați pe cât posibil carduri virtuale, preferabil de unică folosință, atunci când plătiți online. Leak-urile din ultima perioadă ne-au demonstrat că nicio platformă nu este 100% sigură când vine vorba de securizarea datelor și că te poți trezi oricând cu tranzacții neautorizate. Cât despre chargeback-uri și recuperarea banilor în caz de fraudă, rugați-vă să nu ajungeți în situația asta cu vreo bancă din România. Procesul este unul extrem de îndelungat și presupune plângeri la poliție și multe drumuri la bancă. Better safe than sorry.

Via Neowin