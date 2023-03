Un deceniu de YouTube în România

În primăvara lui 2013 se lansa versiunea locală a YouTube.

De atunci, videoclipul melodiei „Stereo Love” interpretată de Edward Maya și Vika Jigulina a devenit primul videoclip românesc de pe platformă care a depășit pragul de 100 de milioane de vizualizări. Conform datelor statistice din Google, acum avem 12 milioane de români care folosesc platforma, cel puțin o dată pe lună.

Primul videoclip încărcat pe YouTube, la nivel global a fost acest filmuleț, intitulat „Me at the Zoo”, de către utilizatorul Jawed, pe 23 aprilie 2005, adică cu șapte ani jumătate mai devreme. A durat ceva până am intrat și noi în rând cu lumea.

Un studiu comandat de Google și realizat de compania Ipsos arată că marea majoritatea a românilor (98%) găsesc pe YouTube conținut de calitate. Potrivit respondenților, conținut de calitate este cel relevant la nivel personal și care îi ajută să învețe ceva nou. Potrivit studiului Ipsos, 91% dintre românii care intră pe YouTube spun că au învățat ceva nou uitându-se pe YouTube. Opt din 10 români găsesc pe YouTube conținut unic, pe care nu-l mai pot găsi în altă parte, arată același studiu.

YouTube România în cifre:

Mai mult de 12 mil. de români cu vârsta de peste 18 ani se uită la video-uri pe YouTube

5,5 mil. de români se uită la video-uri de pe YouTube pe ecranul televizorului

Peste 8.000 de canale din România au peste 10.000 de abonați

Peste 1.600 de canale din România au peste 100.000 de abonați

Există mai mult de 150 de canale din România cu peste 1 milion de abonați

Cel mai popular artist din România pe YouTube la nivel global: INNA

Cel mai popular artist pe YouTube în România – Andra

Cel mai urmărit creator de content din România, la nivel internațional: LooLoo Kids

Cel mai urmărit creator de conținut generalist în România – Selly3

Voi de când folosiți YouTube și de câte ori pe zi îl folosiți?