Am activat 5G pe iPhone la Digi.Mobil

V-am povestit că noua iterație iOS – 16.4 – permite utilizarea la liber a rețelelor 5G. Iar cum versiunea stabilă a ajuns de câteva zile și la mine, iar azi am avut drum prin centrul Timișoarei, am putut testa acoperirea!

Bine, să începem cu începutul, pentru că la Digi nimic nu este simplu! Acum două zile am verificat în contul meu de client și am observat că doar un număr din cele cinci pe care le am la ei nu are 5G activat. Culmea, era al meu.

Așa că am sunat la call center, le-am spus că știu de acest update și că vreau activarea. Doamna de la capătul celălalt al firului mi-a spus că nu se poate pe iOS, chiar dacă e acel update și că trebuie să mut SIM-ul într-un telefon compatibil pentru ca ei să poată activa serviciul. Cum știam deja că ei nu verifică și terminalul, am mulțumit, am sunat din nou, am spus că folosesc un Samsung S21, le-am mulțumit și, într-o oră, am primit mesaj cum că a fost activat 5G pe numărul meu.

Ca să fie clar pentru toți, doar soacra folosește un Huawei P40, compatibil. CopiiI au Samsung A70 și 71, iar soția avea un Motorola Zoom One, iar acum are un vivo X90 Pro! Deci nu prea stătea în picioare explicația lor! De aici și minciuna mea…

Azi, după cum v-am spus, am ajuns într-o zonă cu acoperire, așa că am făcut un mic test de viteză, care este la nivelul unui 4G+, fiind doar 25% din ce spun ei că ar trebui să fie:

Ca și termen de comparație, vă las mai jos viteza de 4G de la birou, care e la doi pași de centru, cea 4G de acasă și cea de la rețeaua wi-fi de acasă:

Concluzia? Nu e doar una, ci mai multe: insistați pentru activarea la call-center-ul Digi.Mobil, chiar dacă telefonul nu este compatibil, viteza e fix ca și acoperirea (există, dar nu e ceva cu care să te lauzi), iar Digi încă nu are proceduri demne de 2023!

PS: Acum un an jumate am descoperit că am 5G pe un alt telefon incompatibil.