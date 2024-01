LG a deschis o fabrica de statii de incarcare in SUA

LG va incepe sa produca aici chiar de anul acesta. Vor fi statii ultra rapide de 350kW. Pe langa fabrica de baterii pe care o are in SUA, LG are acum si fabrica de statii de incarcare. Se afla in Texas si va produce 10.000 de unitati pe an.

Deja produce incarcatoare casnice de 11kW si va incepe sa produca statii de 175kW in prima jumatate a anului, iar pana la final de an vor avea si statiile de 350kW. LG a intrat in aceasta hora acum 2 ani dupa ce a cumparat o companie sud-coreeana de statii de incarcare (AppleMango, redenumita HiEV). Acestia s-au extins si in Europa, dar si in SUA.