Designul lui Nothing phone (1) a fost dezvaluit

Carl Pei, co-fondator OnePlus, a demonstrat cat de bine poate crea hype si apoi sa livreze.

Acesta a parasit OnePlus si a fondat Nothing, un nou start-up tech care pana acum a lansat o pereche de casti. In timp ce „never settle” a disparut complet din motto-ul OnePlus, Nothing continua strategia initiala a hype-ului care a adus succes si lui OP.

Nothing phone (1) va fi primul telefon al start-ului si astazi ii putem admira design-ul. Acesta cel mai probabil nu va fi un telefon de tip flagship si nici un flagship killer, fiind dotat cu doua camere pe spate, un procesor Snapdragon 7 Gen1 conform zvonurilor. Va rula NothingOS, bazat pe Android 12.