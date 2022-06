HTC Desire 22 Pro – telefon cu Snapdragon 695 proaspat lansat

HTC a revenit, timid, cu un noul telefon. Desire 22 Pro este un model compatibil cu Viveverse si foloseste o platforma Snapdragon 695. Este destinat VR-ului, fiind compatibil cu HTC Viveverse si alte produse VR de la HTC.

In rest ofera o baterie de 4520mAh, un ecran de 6.6 inch IPS la 120Hz, are trei camere foto, cea principala fiind de 64MP, un ultrawide de 13MP si o camera de profunzime de 5MP. Are 8GB RAM cu 128GB stocare, slot microSD, Android 12 si incarcare rapida la 18W. Costa in jur de 460 euro si va fi disponibil din toamna.