Despre testele de siguranta Euro NCAP – mai putine stele nu inseamna ca mori in masina

Euro NCAP si-a schimbat drastic metoda de testare. Dacia Sandero/Logan 2021 au obtinut doar 2 stele la testele de siguranta, iar romanii au sarit imediat cu pareri, fara sa inteleaga rezultatul. Sunt aici sa va lamuresc deoarece multi au spus ca nu vor sa-si cumpere o masina cu putine stele de siguranta.

In trecut aceste teste erau foarte clare si puteai sa vezi cat de sigura este o masina la impact. Cinci stele insemna ca masina este foarte sigura la un impact, deci ai sanse foarte mari sa nu patesti nimic. Asta era pana acum cativa ani.

Era o forma corecta de a testa siguranta masinii, pana la urma asta te intereseaza. Dar de cand au aparut sistemele electronice de siguranta, testele s-au schimbat. Mult. Extrem de mult.

In prezent, daca ar fi sa luam un BMW Seria 3 din 2012 sau un Passat din acelasi an sau orice alta masina cu 5 stele de acum 10 ani, aceasta ar obtine fix 0 stele la testele de siguranta. Deci ce sa intelegem? Ca Seria 3 sau Passat din 2014 nu sunt masini sigure? Ca mori in ele? Nu!

The five-star safety rating system continuously evolves as older technology matures and new innovations become available. This means that tests are updated regularly, new tests are added to the system and star levels adjusted. For this reason the year of test is vital for a correct interpretation of the car result.

Testele de siguranta Euro NCAP s-au schimbat extrem de mult si s-au dus intr-o directie gresita daca ma intrebati pe mine. Avem 4 categorii care se testeaza: siguranta soferului si a pasagerului dreapta, siguranta copiilor, siguranta PIETONILOR si sistemele active de siguranta.

The star rating goes beyond the legal requirements and not all new vehicles need to undergo Euro NCAP tests. A car that just meets the minimum legal demands would not be eligible for any stars. This also means that a car which is rated poorly is not necessarily unsafe, but it is not as safe as its competitors that were rated better.

Ce inseamna sisteme active de sigurata? Aici putem include atat senzorii radar care citesc semnele de circulatia, franarea automata, pastrarea benzii, avertizor unghi mort, martori cuplare centura si altele similare care nu imi vin acum in cap.

La fiecare categorie se fac mai multe teste. Spre exemplu, pentru siguranta soferului si a pasagerului dreapta se fac 2 teste frontale, trei lateral, un impact din spate si inca un test denumit Rescue and Extrication. Adica ce se intampla DUPA un accident. Dureaza pana vine ambulanta, iar tu esti prins intre fiare. Conteaza foarte mult si acest aspect. Recunosc, nu am vazut prea multe astfel de teste. Puteti vedea testele AICI.

Pentru copilul din scaun se realizeaza trei teste: protectia oferita de sistemele de retinere pentru copii in cazul unui impact frontal si lateral, capacitatea vehiculului de a gazdui sisteme de siguranta pentur copii si disponibilitatea unor prevederi pentru transportul in siguranta al copiilor in masina. Testele le puteti gasi AICI si puteti citi mai multe.

Pentru pietoni sau Vulnerable Road User (VRU) se fac teste interesante. Sunt evaluate riscurile potentiale de rani la cap, pelvis, picioarele. Masinile care franare automata (AEB) au un avantaj aici. Se fac 5 teste diferite pe care le puteti gasi AICI.

Iar ultima categorie denumita Safety Assist se fac patru teste pe care le puteti gasi AICI. Aici se testeaza cele mai noi si importante tehnologii de asistenta petnru sofer. Euro NCAP testeaza functionalitatea/performanta lor in timpul conducerii.

Ce ne spune Euro NCAP despre stelele oferite?

Nu va mai traduc, banuiesc ca stim toti putina engleza. As vrea sa cititi cu atentie ce inseamna 2 stele din prezent, pentru ca atat a scos Logan/Sandero. In romana, pentru cei care nu inteleg prea bine engleza, am putea traduce asa: Protectie nominala impotriva accidentelor, dar lipsesc tehnologiile de evitare a accidentelor.

Asadar, protectia la impact nu este una groaza, dar nici slaba. Este medie, cam de nota 7 din 10. Dar daca ar avea niste sisteme de siguranta activa, niste tehnologii, ar fi fost mai bine.

In 2014, Megane-ul meu a obtinut 4 stele de siguranta, iar pe categorii asta inseamna 83% siguranta sofer, 78% siguranta copil, 60% siguranta pietoni si 56% siguranta pentru sistemele active.

Dar haideti sa va spun un secret. Masina nu are nici un sistem de siguranta activa REAL. Masina nu tine banda, nu franeaza automat, nu citeste indicatoarele rutiere, nimic. A obtinut 3 puncte pentru ca iti bipaie centura cand nu e pusa inclusiv pe bancheta spate, inca 3 puncte ca are ESP si 1.3 puncte pentru ca are limitator de viteza.

Asta se testa in 2014 la acest capitol. In prezent probabil ca ar lua un scor mult mai slab pentru ca s-au introdus alte caracteristici.

Si sa ne uitam la Captur 2019, care aduce in plus: camera care citeste semnele de circulatie, lane keep assist de tip LKA functional de la 70km/h, Human Machine Interface, franare de urgenta autonoma si avertizare de coliziune frontala, functionala de la 7km/h. Toate acestea enumerate de mine sunt luate in calcul, daca sunt sau nu pe o masina, daca sunt, cat de bine functioneaza, iar daca nu sunt primesti 0 puncte.

Asa arata punctajul primit de Logan la acest capitol:

Am luat random o masina ca sa compar, o masina tot din aceeasi clasa, Skoda Fabia.

42% vs 71% pentru ca pe Fabia avem niste sisteme in plus. De aici vine marea diferenta la scorul final. Si acum sa aruncam o privire si la siguranta reala. Prima poza este de la Logan/Sandero 2021, iar a doua poza de la Fabia 2021.

Vedem niste puncte acordate in functie de impact, iar manechinul ne arata unde sunt cele mai multe daune sau cele mai dureroase. Observam diferenta dintre cele doua masini, iar scorul este de 85% pentru Fabia si 70% pentru Logan.

Gasiti pe site-ul Euro NCAP si comentariile oferite de acestia dupa fiecare test. Pentru Logan/Sandero aflam urmatoarele. Practic ni se spune prin cuvinte ce semnifica acest scor de 70%.

Habitaclul a ramas stabil in testul frontal, iar manechinele au inregistrat o protectie adecvata pentru genunchi si femurali. Structurile din tabloul de bord prezinta un risc de ranire pentru ocupanti, iar acest lucru a fost catalogat drept o protectie marginala, adica la limita. Protectia in zona pieptului este si ea catalogata drept marginala pentru ambii ocupanti din fata. La impactul frontal cu un perete, protectia soferului si a pasagerului este adecvata, iar la un impact lateral cu un stalp, protectia tuturor zonelor critice ale corpului a fost evaluata ca buna sau adecvata. In testul cu bariera laterala, reprezentand un impact cu un alt vehicul, zona toracica are un nivel de protectie marginal. In cazul unui impact din spate, tetierele au oferit o protectie buna pentru sofer si pasager, iar cele de pe bancheta spate ofera o protectie marginala in cazul unui impact din spate. Iar evaluarea la un impact lateral demonstreaza ca masina nu ofera o protectie buna intre pasager si sofer, lipsa unui airbag intre cele doua scaune fiind importanta.

Asadar, nu se moare atat de usor intr-o Dacia si nu vad nici un motiv ca lumea sa nu o cumpere, venind cu scuza ca nu este o masina sigura. Da, corect, nu se poate compara cu o KIA EV6, dar pentru segmentul ei de pret ofera niste rezultate excelente.

Nu uitati simplul fapt ca Dacia este un brand accesibil, smart buy, care ofera masini cu strictul necesar pentru o deplasare in conditii bune de sigurata, intr-un confort modest, nu exceleaza oferind cele mai noi tehnologii si are un pret mic de intretinere. Ceea ce nu putem spune despre alte masini din aceeasi clasa.

Ca idee, Sandero/Logan a obtinut un scor 70% pentru protectia soferului si a pasagerului. Similare sunt si Opel Mokka (73%), Hyundai Bayon (76%) sau Fiat 500e (76%).

Va recomand cu mare drag sa cititi tot ce gasiti pe site-ul Euro NCAP. Aveti niste PDF-uri intregi despre cum se testeaza masinile, despre cum se noteaza rezultatele, ce se testeaza, cum se testeaza, de ce se testeaza. Nu vreau sa va conving eu. Vreau sa intelgeti voi cum functioneaza acest sistem si de ce nu trebuie sa judecati masinile doar dupa stelele finale.

Da, o masina cu cat mai multe stele este mai sigura, ofera mai multe tehnologii si este automat si mai scumpa. Dar in prezent, numarul mic de stele nu mai reprezinta neaparat rezistenta masinii la impact. Reprezinta un amalgam de criterii.