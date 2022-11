AMD va dezvălui astăzi noua generație de plăci video RDNA 3. Evenimentul va fi transmis live pe YouTube

Răspunsul AMD la noua generație de plăci video Ada Lovelace de la NVIDIA va fi dezvăluit astăzi în cadrul unui eveniment transmis live pe YouTube. Ne așteptăm ca AMD să prezinte cel puțin două GPU-uri high-end, Radeon RX 7900 XTX și Radeon RX 7900 XT, la prețuri ceva mai bune decât soluțiile de la NVIDIA.

Despre Radeon RX 7900 XTX știm din surse neoficiale că are 12.288 stream processors, 24 GB de memorie GDDR6 cu bus de 384 biți și consum de aproximativ 350 W, în timp ce despre RX 7900 XT se zvonește că vine cu un GPU castrat, prevăzut cu doar 10.752 stream processors și 20 GB memorie RAM GDDR6 cu bus de 320 biți.

Join us on November 3rd for the unveiling of #RDNA3 and the world premiere of exciting new footage from @CallistoTheGame, @Forspoken, a sneak peek at something amazing from our friends at @Ubisoft, and a whole lot more…

Live at 4 p.m at: https://t.co/GE89dZgxqF pic.twitter.com/Yuy4BpRz94

— Radeon RX (@Radeon) November 2, 2022