Review monitor dedicat League of Legends – AGON AG275QXL

League of Legends este unul dintre cele mai populare jocuri din lume. Cu fani in toata lumea, jocul este celebru la nivel international. De aceea, AGON by AOC, a venit pe piata cu un monitor in editie speciala pentru fanii LoL. Se numeste AGON AG275QXL si este un model cu o tematica unica.

Acest monitor vine cu o tematica unica League of Legends, care o sa ii dea pe spate pe fanii jocului. Cum si eu sunt un fan si ma joc de aproape 10 ani, acest monitor nu a facut altceva decat sa ma faca sa scot niste bani din buzunar. Inca nu l-am platit, urmeaza sa dau comanda poate de Craciun. Atat de mult imi place.

Si nu ofera nimic wow fata de un alt monitor AGON performant, dar tematica in sine te face sa te simti special. Asa cum si Logitech a venit cu periferice LoL, AGON a venit cu un monitor care arata superb din acest punct de vedere.

Pe partea de specificatii tehnice, acest monitor vine cu:

170Hz

1ms timp de raspuns

2560 x 1440 pixeli

27 inch

Adaptive Sync

G-Sync

Certificare VESA DisplayHDR 400

1.07 miliarde de culori

RGB

Cutia este mare si gasesti in ea tot ce ai nevoie. Monitorul se fixeaza pe picior foarte usor, iar in pachet mai gasesti o telecomanda si toate cablurile de care ai nevoie: HDMI, DP, USB si alimentarea. Mi-a placut ca pentru alimentare ai doar un cablu, dar nu mi-a placut ca este cu trei pini mici, nu este precum cel de la PC. De ce oare nu stiu. In fine.

Era sa uit! Ai si o telecomanda in pachet.

Il montezi in 5 secunde si esti gata de utilizare. Si n-ai cum sa nu remarci felul in care arata. O sa-l studiezi mult. Este bine construit pe partea de materiale, adica nu scartaie, nu pare sa se dezmembreze.

Eu mai am un AGON acasa, similar cu acesta pe partea de specificatii tehnice. Il am de 1 an si se comporta impecabil. Stiam la ce sa ma astept si de la acest model, dat fiind ca sunt aproape identice ca specificatii. Doar ca acesta este mai special din pricina aspectului.

Are totusi ceva diferit. Sincronizarea iluminarii ambientale cu jocul. Talpa este iluminata si sincronizata cu jocul o sa produca niste efecte in functie de activitatea ta din joc.

Se poate regla pe inaltime foate usor, se roteste si se inclina. Fix ca orice alt monitor de gaming. Are difuzoare de 5W fiecare si tehnologie DTS, excelente in gaming. Cand le-am auzit prima data m-am speriat. Erau date la maxim. Se aud tare, puternic. Nu prea sunt bune pentru muzica dar pentru gaming da.

Meniul este usor de accesat din telecomanda. Ofera stiluri de gaming cum ar fi: Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS, Beat’m, Racing dar si moduri de gaming precum RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamers 2 sau Off.

La capitolul spectru culoare acopera 128% din spectrul sRGB, 94% Adobe RGB si 94% DCI-P3. Suporta montura VESA 100 x 100 si are 400 cd/mp.

Imaginea esta una excelenta. Ofera culori vii in functie de setarile pe care le faci, iar filmele sunt o placere. Avand la baza un panou IPS cu iluminare WLED, acest monitor o sa se comporte bine in toate scenariile posibile. Acesl W din WLED inseamna doar White. Practic este doar marketing. Tot un IPS este. Dar unul de calitate produs de LG.

Monitorul costa 2485 lei la PC Garage.