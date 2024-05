Digi va cumpara Telekom Mobile

Stirea anului poate. Digi cumpara Telekom Romania Mobile, adica partea de telefonie mobila ale companiei. Pentru cine nu stia sau a uitat, partea de internet, televiziune si partea de fix a ajuns la Orange in urma cu cativa ani.

Desi Digi va cumpara partea de telefonie mobila de la Telekom, compania va functiona in continuare independenta in piata. Radu spune ca achizitia se va face pe o firma noua, West Network Invest SRL, cu actionar majoritar Digi Romania si actionar minoritar pe Clever Media. Clever Media este compania care detine Prima TV, Look TV, Agro TV si Profit TV, Prima Sport si altele.

Ciudat este faptul ca Digi va lasa Telekom pe piata ca o companie independenta, desi nu prea are sens. Gasiti stirea mai detaliata la Radu Dumitru.