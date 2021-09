Digi lanseaza internetul Fiberlink 10 si 2.5 Gbps prin fibra

Astazi Digi ne surprinde din nou si lanseaza doua servicii noi de internet prin fibra, unul cu viteza de 10 Gbps si unul cu viteza de 2.5 Gbps. Deocamta doar in Bucuresti, urmand ca din 2022 sa vina si in restul tarii.

Initial serviciul va fi disponibil doar in Sectorul 1 din Bucuresti iar din decembrie va fi in toata capitala. Abia din 2022 va ajunge in resedintele de judet din tara, si se va incepe cu: Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Oradea, Timișoara.

Costul pentru internetul de 10 Gbps este de 50 lei, iar pentru cel de 2.5 Gbps este de 45 lei. O nimica toata. Precomenzile se pot face din contul de client.

Altfel, sunt curios cu ce echipament va veni, pentru ca echipamentele de peste 1 Gigabit nu sunt neaparat ieftine, insa nici foarte scumpe, o placa de retea de 2.5 Gigabit fiind 230 lei.