Digi Mobil 5G are acum acoperire si in Timisoara

Am tot urmarit harta de acoperire Digi si am vazut au inceput sa-si extinda acoperirea 5G si in Timisoara. Chiar daca un pic mai tarziu decat au promis e bine ca se intampla.

Acoperirea pare sa cuprinda, deocamdata, zona centrala a orasului si un pic in afara acesteia. Insa e o portiune demna de luat in calcul in comparatie cu dimensiunea Timisoarei. E amuzant ca au pus semnul 5G pe teritoriul gradinii zoologice, insa fix acolo nu exista practic acoperire 5G.

Am luat legatura cu cei de la Digi si sper sa pot sa testez noua tehnologie cat mai curand, pentru a reveni cu un review aici pe blog. Intre timp puteti citi review-ul pentru reteaua 5G Orange din Cluj, scris de Alex.

Va reamintim ca Digi a crescut traficul de date la 80 GB pentru cei care sunt abonati 5G (desi nu stim exact cum va functiona asta) si ca radiatiile 5G NU SUNT PERICULOASE.