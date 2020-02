Asa arata un video 8k filmat cu ajutorul lui Snapdragon 865

Snapdragon 865 este procesorul produs de Qualcomm pentru flagship-urile anului acesta si il vom vedea cel mai devreme in Samsung Galaxy S20, urmat de Xiaomi Mi 10, OnePlus 8 si practic toate varfurile de gama ale tuturor producatorilor de telefoane cu Android.

Telefonul folosit pentru filmare a fost un prototip, iar senzorul foto un Sony IMX586. Filmuletul 8k a fost facut in noiembrie 2019 in diverse regiuni din Arizona si il puteti urmari mai jos, asta daca va permite hardware-ul PC-ului :).

Bineinteles, trebuie sa tinem cont ca filmarea a fost realizata de un profesionist si in pur scop comercial. Cum am fost obisnuiti de-a lungul anilor, acelasi senzor foto care face minuni pe un telefon, pe altul poate fi mediocru. Va depinde in continuare foarte mult de talentul pe partea software a developerilor. Iar faptul ca nu il puteti rula pe un PC putin mai batran doreste sa evidentieze performanta noului procesor.