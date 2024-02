Drumul tău către un management IT de success

Sunte╚Ťi preg─âtit s─â debloca╚Ťi ├«ntregul poten╚Ťial al solu╚Ťiilor de v├órf ManageEngine? Aprofunda╚Ťi func╚Ťionalit─â╚Ťile ╚Öi capacit─â╚Ťile avansate ale principalelor noastre produse concepute pentru a revolu╚Ťiona gestionarea IT-ului. Al─âtura╚Ťi-v─â pentru un nou webinar ├«n care vom dezv─âlui cele mai recente inova╚Ťii ╚Öi v─â vom ar─âta cum ManageEngine poate duce opera╚Ťiunile IT ale organiza╚Ťiei la un nou nivel.

14/03/2024 | 14:00

├Än mediul digital de ast─âzi, s─â men╚Ťinem drumul drept este esen╚Ťial─â pentru succes. ManageEngine ofer─â o suit─â de solu╚Ťii adaptate pentru a satisface nevoile ├«n continu─â evolu╚Ťie ale profesioni╚Ötilor IT. V─â invit─âm astfel, la webinarul nostru viitor, ├«n care vom

explora patru produse cheie ale ManageEngine:

AD360: Cum s─â prelua╚Ťi controlul asupra mediului Active Directory cu setul s─âu robust de func╚Ťionalit─â╚Ťi. De la provizionarea automat─â ╚Öi deprovizionarea utilizatorilor la gestionarea granular─â a permisiunilor ╚Öi auditarea complet─â, AD360 v─â permite s─â simplifica╚Ťi gestionarea AD-ului, ├«n timp ce ├«mbun─ât─â╚Ťi╚Ťi securitatea ╚Öi conformitatea.

Afla╚Ťi cum tablourile de bord personalizabile, accesul bazat pe rol ╚Öi rapoartele integrate ofer─â informa╚Ťii detaliate despre AD-ul nativ sau Azure, oferind astfel un nou mod de a identifica ╚Öi s─â aborda riscurile poten╚Ťiale de securitate ├«n mod proactiv.

Log360: Ob╚Ťine╚Ťi vizibilitate ├«n timp real ├«n securitatea re╚Ťelei cu capacit─â╚Ťile avansate de SIEM ale Log360. Detecta╚Ťi ╚Öi r─âspunde╚Ťi mai rapid la amenin╚Ť─âri prin corela╚Ťia evenimentelor ├«n timp real, fluxurile de informa╚Ťii despre amenin╚Ť─âri ╚Öi fluxurile ├«ncorporate pentru r─âspuns la incidente. Cu Log360, pute╚Ťi ├«nt─âri ap─ârarea ├«n fa╚Ťa amenin╚Ť─ârilor de securitate ╚Öi s─â respecta╚Ťi cerin╚Ťele de conformitate cu u╚Öurin╚Ť─â. Descoperi╚Ťi cum func╚Ťiile de gestionare a jurnalelor ale Log360, inclusiv colectarea jurnalelor, normalizarea ╚Öi arhivarea, ofer─â o platform─â centralizat─â pentru gestionarea jurnalelor din surse diverse, facilitand astfel drumul c─âtre o re╚Ťea sigur─â.

Endpoint Central: Simplifica╚Ťi gestionarea endpoint-urilor ╚Öi ├«mbun─ât─â╚Ťi╚Ťi securitatea cu abordarea unificat─â a Endpoint Central Security. De la ├«nrolarea ╚Öi configurarea dispozitivelor la implementarea automat─â a patch-urilor ╚Öi prevenirea amenin╚Ť─ârilor, Endpoint Central ofer─â o solu╚Ťie pentru securizarea ╚Öi gestionarea endpoint-urilor ├«n ├«ntreaga organiza╚Ťie. Explora╚Ťi func╚Ťiile de securitate ale Endpoint Central, cum ar fi controlul aplica╚Ťiilor, controlul dispozitivelor ╚Öi evaluarea vulnerabilit─â╚Ťilor, care v─â ajut─â s─â atenua╚Ťi riscurile de securitate ╚Öi s─â asigura╚Ťi conformitatea cu reglement─ârile companiei.

ServiceDesk Plus: Transforma╚Ťi livrarea serviciilor IT cu platforma de ITSM (sau chiar ╚Öi ESM) a ServiceDesk Plus. De la gestionarea incidentelor la gestionarea activelor ╚Öi portalurile de Self-Service, ServiceDesk Plus simplific─â opera╚Ťiunile IT ╚Öi ├«mbun─ât─â╚Ťe╚Öte calitatea serviciilor, asigur├ónd un timp maxim de func╚Ťionare ╚Öi satisfac╚Ťia utilizatorilor. Afla╚Ťi cum modulele ServiceDesk Plus, inclusiv managementul problemelor, catalogul de servicii ╚Öi CMDB-ul, v─â permit s─â alinia╚Ťi serviciile IT cu obiectivele de afaceri ╚Öi s─â stimula╚Ťi ini╚Ťiativele continue de ├«mbun─ât─â╚Ťire a serviciilor.

Nu rata╚Ťi aceast─â oportunitate de a explora func╚Ťionalit─â╚Ťile ╚Öi capacit─â╚Ťile avansate ale produselor de v├órf ale ManageEngine. Al─âtura╚Ťi-v─â pentru webinarul nostru din 14/03/2024 | 14:00 ╚Öi afla╚Ťi cum ManageEngine v─â poate ajuta s─â continua╚Ťi organiza╚Ťia s─â ob╚Ťin─â o eficien╚Ť─â mai mare, securitate mai strict─â ├«n drumul c─âtre succes.

Drumul t─âu c─âtre un management IT de succes, un webinar unde v─â puteti inregistra acum ╚Öi descoperi╚Ťi cum ManageEngine v─â poate ajuta s─â debloca╚Ťi noi posibilit─â╚Ťi pentru infrastructura IT.

Așteptăm cu nerăbdare să vă vedem acolo!