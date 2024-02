Synology VisualStation VS600HD review

Pentru ca folosesc NAS-ul meu Synology in diverse feluri, dar mai ales pentru ca il folosesc pentru a capta si stoca imaginea de la (deja) 7 camere IP&POE, cei de la Synology mi-au trimis acest gadget la test sa vad cum e.

Despre el am scris deja la finalul anului trecut chiar cand s-a lansat. Ideea e simpla: VS600HD nu e altceva decat un client independent pentru Synology Surveillance Station, despre care chiar va invit sa cititi articolul meu dedicat.

Synology VisualStation VS600HD este o mica „cutiuta”, pentru ca e mult spus un mic-PC, care are doua iesiri HDMI (pentru ca il poti conecta la doua monitoare in acelasi timp), doua porturi USB 3.0, un jack, un port Gigabit LAN si cam atat.

Se conecteaza la priza si poate fi montat folosind accesoriile VESA din dotare pe spatele unui monitor. Ca atare, il poti ascunde lejer si sa uiti de el.

Se alimenteaza de la priza folosind un adaptor (cu un cablu prea scurt daca ma intrebati pe mine) si consuma doar 36 W.

Exista cateva scenarii la care il putem folosi. Unul ar fi atunci cand deja avem un NAS de la Synology dar nu vrem sa dedicam un PC pentru a ne pune la punct monitoarele de supraveghere. Si aici VS600HD are avantajul consumului mic si a dimensiunilor compacte (41.84 mm x 150 mm x 150 mm si 360 grame).

Pentru test l-am conectat la monitorul meu de zi cu zi, i-am pus mouse-ul de la Logitech (desi suporta si tastatura) si mi-am introdus credentialele de la Synology-ul meu. Si cam asta a fost tot, am avut instant acces la Synology Surveillance Station. Si efectiv poti face orice de acolo, ca si cand ai rula aplicatia de pe PC, insa intr-o versiune mai compacta.

Am apreciat ca nu ai nevoie neaparat si de tastatura, pentru ca daca nu ai conecta una la el atunci vei avea parte de o tastatura pe ecran. Si daca ai un monitor care stie PiP (Picture in Picture) atunci poti pune semnalul de la Synology sa mearga intr-un colt si sa ai monitorizarea non stop pe ecran.

Si cam asta e tot. Fiind doar un client se misca cum se misca NAS-ul tau, deci nu are ce sa intervina aici, nici de bine nici de rau. Poate fi un gadget util insa ramane de vazut la ce pret se va vinde, ca desi nu l-am vazut pe la noi, prin alte tari costa peste 500 euro, ceea ce e cam piperat, la banii acestia avand alternative.