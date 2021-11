Elon Musk dezminte știrea cum că Hertz a comandat 100.000 de masini Tesla

Acum câteva zile, o știre făcea înconjorul lumii: Hertz a comandat 100.000 de masini Tesla.

Dacă mai punem la socoteală și faptul că Model 3 a fost cel mai vândut automobil în Europa în septembrie, în Europa, era clar că Elon Musk avea doar motive de bucurie. Doar că magnatul a postat recent un tweet care spune clar că niciun contract nu a fost semnat până acum între cele două companii:

You’re welcome!

If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.

Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.

Hertz deal has zero effect on our economics.

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021