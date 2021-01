Elon Musk este cel mai bogat om din lume

Elon Musk, fondatorul Tesla si SpaceX, este cel mai bogat om din lume cu o avere de peste 188 miliarde de dolari. A reusit sa-l intreaca pe Jeff Bezos, CEO-ul Amazon, care a fost pana acum cel mai bogat om din lume.

Elon Musk nici macar nu era in top 10 acum cateva luni ci undeva pe locul 30. Doar ca actiunile Tesla au crescut cu 830% in 2020 fiind cea mai valoroasa companie auto din lume. Cum el detine 20% din actiuni asta inseamna aproximativ 150 miliarde de dolari. Plus alti bani din alte „combinatii”.

Cum se schimba vremurile…Apropo, Tesla vine in Romania!