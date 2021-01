Apple isi cauta un partener pentru dezvoltarea unei masini electrice – Hyundai este pe lista

Mai tineti minte acum 3-4 ani cand vorbeam despre o posibila masina electrica Apple? Nu erau doar zvonuri, Apple chiar vrea o masina electrica iar Hyundai a primit o oferta pentru a participa la dezvoltarea unei masini electrice in colaborare cu Apple.

Nu doar Hyundai a primit o astfel de oferta, dar ei sunt singurii care au confirmat pentru CNBC News ca au existat discutii pe aceasta tema. Korea Economic Daily a confirmat acelasi lucru.

Faptul ca Apple cauta si studiaza piata pentru un producator care sa devina partener in toata aceasta treaba este un lucru interesant. Poate Apple nu vrea sa dezvolte o masina de la zero ci cauta parteneri care sa ii ajuta in acest proces, ei urmand sa finalizeze masina si sa introduca pe ea anumite tehnologii si softuri despre care noi nu stim.

Nu va asteptati sa vedeti o masina electrica Apple prea curand. Sursele spun ca abia peste 5 ani vom vedea ceva concret.