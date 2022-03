Elon Musk sustine ca trebuie sa creasca consumul de petrol

Elon Musk este poate persoana cu cele mai interesante postari de pe Twitter. Pe 5 martie acesta a venit cu o declaratie interesanta, mai ales ca vorbim despre CEO-ul Tesla. Acesta sustine ca trebuie sa crestem consumul de petrol.

In contextul actual in care Rusia este certata cu toata lumea, Elon Musk sustine ca energiile sustenabile nu pot suplini lipsa de combustibil intr-un timp foarte bun.

Si chiar daca Tesla ar fi afectata, el sustine ca tarile care exporta gaze si petrol trebuie sa-si creasca productia pentru a scapa de criza produsa de Rusia.

Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately.

Obviously, this would negatively affect Tesla, but sustainable energy solutions simply cannot react instantaneously to make up for Russian oil & gas exports.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022