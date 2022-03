Nokia nu mai produce telefoane flagship – se limiteaza doar la modele low cost si mid-range

Nokia, un brand „pentru batrani” cum aud ca se spune acum, s-a repozitionat pe piata. Compania va produce doar telefoane accesibile, atata timp cat mai poate exista intr-o piata dominata de chinezi.

Batrana companie care facea ravagii pana in 2007, astazi este o ruina. Dupa multe incercari cu Windows Phone, dupa un faliment declarat si dupa o revenire in piata sub umbrela HMD Global, Nokia a incercat sa fie o alternativa serioasa intr-o piata dominata de chinezi.

Nu a reusit. Balanta pret-calitate nu a fost in favoarea lor. Nici problemele cu actualizarile Android nu au fost de ajutor in toata ecutia asta, iar brandul a ajuns sa nu mai aiba credibilitate. Plus ca cei care foloseau telefoanele Nokia in anii 90 si 2000 sunt acum oameni batrani (dada, chiar suntem batrani), iar cei mai multi tineri nici nu au auzit de acest brand sau il considera „pentru oameni batrani”.

Pentru ca succesul nu le-a suras pe partea de telefoane flagship (dar chiar deloc) au decis sa renunte la aceasta idee definitiv si sa se concentreze pe telefoane accesibile. Adica pe acel segment fara pretentii unde utilizatorul nu cauta performanta.

Nokia se pregateste sa apuna din nou. Probabil ca in cativa ani nu o sa mai auzim de acest producator….