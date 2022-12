eSIM este disponibil și la Digi

După ce am aflat că a devenit rețeaua cu cea mai mare acoperire în România, dar și că are în plan posibile măriri de tarife în 2023, azi mai vine o noutate de la Digi.Mobil.

Mai noi avem parte de tehnologie eSIM și la ei. Din păcate, este compatibilă doar cu Samsung Galaxy Z Flip 4, Samsung Galaxy Z Fold 4 şi iPhone 14, dar bănuiesc că nu se vor opri doar aici.

Pentru cei interesați, pașii de urmat sunt cei de mai jos:

Am încercat să văd dacă am activă opțiunea în aplicația mobilă, dar nu am mers până la capăt din două motive: am iPhone 13 Pro Max, deși e posibil ca asta să nu fi fost o problemă, și pentru că nu aș mai fi putut folosi SIM-ul personal pentru a testa alte telefoane.

Detalii complete găsiți pe pagina dedicată: digi.ro/esim.

UPDATE: Se pare că sunt ceva probleme la activare. Așa că aveți grijă!