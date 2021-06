Exynos 2200 cu grafica AMD si suport Ray Tracing

Este pe bune! Avem confirmarea oficial ca Samsung si AMD vor lansa impreuna un chipset Exynos cu grafica AMD si suport Ray Tracing pentru telefoanele mobile.

Este o veste uriasa daca ma intrebati pe mine. Sa aduci tehnologia Ray Tracing, atat de buna pe desktop-uri, pe telefoane, este mare lucru. Va dati seama ce putere de procesare uriasa avem acum pe telefoane fata de acum….5 ani?

Lisa Su, CEO-ul AMD si una dintre personalitatile tech din ultimul deceniu, a confirmat faptul ca vom avea un chipset cu tehnologie Ray Tracing de la AMD, produs in colaborare cu Samsung. Ulterior, Samsung a facut anuntul oficial si pe Tweeter.

Did you see that? "The next place you will find #RDNA2 will be the high-performance mobile phone market. We're happy to announce that we will bring custom graphics IP to Samsung’s next flagship mobile SOC, with ray-tracing and variable rate shading capabilities.” @LisaSu of @AMD pic.twitter.com/c0z1iLl85r

