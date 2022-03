Cum sa identifici o stire falsa in cativa pasi

Spuneam ca in ultima vreme s-au activat o multime de trolli rusi pe retelele de socializare. Multi au intrat si pe ArenaIT pentru prima data doar ca sa ne injure. Ii salutam si noi cu drag. Totusi, uite cum poti depista o stire falsa si cum poti verifica o stire de buna calitate.

Stirile false sunt de cand lumea. Ele se impart in mai multe categorii si pot fi mai mult sau mai putin inofensive. Multe dintre ele sunt pur si simplu stupide, dar totusi accesate si crezute de foarte multi.

Nu o sa intru in polemici. Este totul detaliat ca la carte in clipul de mai jos. Ideea este ca trebuie sa fiti atenti, sa aveti putin scepticism in voi si putina rabdare.