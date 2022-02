Franciza Call of Duty va lua o pauză anul viitor

Din 2005 încoace, franciza Call of Duty a beneficiat de câte o lansare în fiecare an, însă lucrurile s-ar putea schimba de anul viitor. Activision pare că începe să se îndoiască de calitatea acestor lansări anuale, mai ales în contextul în care Black Ops Cold War și Vanguard au înregistrat vânzări mult mai slabe decât titlurile precedente. Prin urmare, după lansarea Modern Warfare 2 de anul acesta, Call of Duty va mai reveni de abia în 2024.

Din spusele Activision, Modern Warfare 2 va veni cu un engine nou, mecanică de joc complet regândită și o experiență mult mai bine finisată, în dezvoltare fiind implicate deja 11 studiouri. De asemenea, jocul va fi disponibil atât pe platformele last-gen, cât și pe cele current-gen.

