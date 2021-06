Frostpunk poate fi descarcat gratis

Nu scriem mereu de jocurile oferite in mod gratuit, dar atunci cand scriem, merita.

Frostpunk este unul din cele 20 de titluri pe care le am in queue-ul personal de titluri care trebuie jucate, din pacate lista tot creste, iar timpul meu dedicat gaming-ului tot scade ( acum a ajuns la rand Nier Automata abia). Revenind la Frostpunk, acesta este un city-builder survival, unde intri in pielea liderului ultimului oras locuit de oameni din lume, intr-o epoca post-apocaliptica, unde temperaturile minime extreme domina.

Frostpunk a reusit sa intre in inima jucatorilor prin mecanicile de joc originale si a provocarilor constante pe care le arunca, fara a-ti lasa timp de plictiseala.

Pana in 21 aprilie 2021, s-au vandut 3 milioane de exemplare, detine un scor de „Very Positive” pe Steam din 54000 de voturi si un scor Metacritic de 84/100.

Il puteti descarca de aici cu conditia sa aveti cont Epic (care este gratis la randul lui), iar mai jos va las un trailer: