Cum functioneaza sistemul ranked din Valorant

Eu sunt fan Riot Games, ma joc League of Legends de peste 5 ani si am asteptat cu nerabdare un joc nou din partea lor. Ca doar nu degeaba sunt Riot Games. Dupa multe asteptari avem si alte titluri, iar cel mai asteptat a fost Valorant.

Valorant este un joc nou care seamana foarte mult cu CS:GO, multi au spus asta, dar reuseste sa-si creeze o sub-nisa proprie in cadrul genului FPS. Actiunea din joc este mai intensa si mult mai competitiva.

Totusi, sistemul ranked nu este inca gata. Acesta a fost disponibil in varianta close beta a jocului dar la lansarea din 2 iunie nu a fost disponibil. Asta le-a permis jucatorilor sa se antreneze si sa invete jocul mai bine pana sa inceapa sa joace ranked.

Rank-urile in Valorant

La fel ca in League of Legends, rank-urile iti arata cat de bun esti. Pleci de la nivelul Iron si cresti treptat in Bronze, Silver, Gold, Platinum si Diamond. Practic Diamond este nivelul maxim la care poti ajunge daca esti un jucator normal. Mai exista o categorie dar este destinata doar jucatorilor profesionisti.

Vei juca cu alti jucatori din aceeasi divizie, deci nu vei putea niciodata sa joci cu un Diamond daca tu esti Gold sau Silver. Aceste niveluri mentin jocul corect pentru toata lumea.

Cum functioneaza sistemul ranked?

Foarte similar cu sistemul ranked din LoL. Trebuie sa joci 20 de meciuri normale inainte ca jocul sa iti ofere acces la modul ranked. Cele 20 de meciuri sunt foarte importante caci pe baza ratiei Win vs Lose dar si de performanta generala vei intra intr-o prima divizie. De obicei intri maxim in Gold. Trebuie sa joci foarte bine in cele 20 de meciuri ca sa ajungi intr-o divizie buna inca de la inceput.

Interesant este ca rank-ul tau nu va scadea nici macar dupa 2 saptamani de inactivitate, deci nu trebuie sa joci zilnic ca sa ramai in forma.