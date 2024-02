MSI G255F – cel mai simplu monitor de gaming pe care l-am testat

MSI mi-a trimis un monitor de gaming la test. Este un model de 25 de inch, Full HD si cu o rata de refresh la 180Hz. Este cel mai simplu monitor de gaming pe care l-am testat vreodata. In acelasi timp este si foarte compact. Impresia generala o gasiti mai jos.

Introducere

MSI produce nu doar placi de baza ci si periferice de gaming. S-au extins bine de tot in ultimii ani si produsele lor sunt foarte apreciate. Ma bucur cand mai prind la test cate un MSI pentru ca au ramas printre putinii producatori care inca nu fac economie cand vine vorba de calitate.

Monitorul de fata este un MSI G255F. In Romania inca nu l-am gasit listat pe undeva pentru este prea nou. A fost lansat pe 3 ianuarie 2024. Probabil ca in urmatoarea perioada o sa avem si informatii despre pret.

UPDATE: Am gasit un pret in Malaezia si ar veni 175 de dolari deci in jur de 870 lei. Deci am zis bine sub 1000 lei.

Specificații

Dimensiunea ecranului: 24,5 inci

Rezoluție: Full HD (1920 x 1080)

Tip panou: IPS

Rata de refresh: 180Hz

Timp de răspuns: 1ms

Rata de refresh variabilă: Suport Adaptive-Sync

Luminozitate: 300 nits

Contrast: 1.000:1

Gama de culori: Adobe RGB 82%, DCI-P3 78%, sRGB 99%.

Unghi de vizualizare: 178° (orizontal/vertical)

Culori: 16,7 milioane de culori

Interfeță: DisplayPort 1.2a x 1, HDMI 2.0b x 2, ieșire pentru căști

Reglarea înclinării: -5 la 20°.

Dimensiuni: 557,1 mm (lățime) x 220,1 mm (adâncime) x 418,5 mm (înălțime)

Greutate: 3,24 kg

Am o banuiala ca acest monitor va costa sub 1000 de lei, poate chiar un 799 lei daca ma raportez la alte modele similare MSI lansate in trecut. Asadar, este un monitor de buget si se simte asta si din utilizare. Nu ma refer aici la calitatea imaginii ci la ambalaj, constructie si design.

Design

Este unul dintre cele mai simple monitoare testate de mine. Vine intr-o cutie foarte compacta si este extrem de usor. Are doar 3kg si putin peste. Pisica mea are 5kg. Constructia este una modesta, normala, nimic iesit din comun. S-a folosit plastic peste tot, iar piciorul de sustinere si talpa sunt extrem de usor de montat si sunt tot din plastic.

Sunt pe baza de cleme si nu ai nevoie de surub. Doar le-ai fixat pe pozitie si gata, sta. Este super simplu de montat si demontat si la cat este de usor il poti muta usor pe birou pana ii gasesti pozitia.

Are doar un cablu de alimentare fara transformator, deci spatiu castigat. In pachet mai primesti si un cablu HDMI si cam atat. Nu ai nevoie de mai mult.

Meniul

Destul de stufos. Are multe setari si moduri de functionare. Poti sa-ti alegi dintre modurile de jos precum FPS, Racing, RTS, RPG sau unul personalizat. Pro Mode iti ofera moduri precum Eco, Anti-Blue, Movie, Office sau sRGB. Poti inclusiv sa-ti alegi o tinta pe care sa o pui pe ecran. Asta este o functie intalnita la monitoarele mai scumpe.

Prin meniu jonglezi cu butonul de tip joystick din spatele monitorului. Este usor de accesat, imi place genul asta de buton.

Experienta in utilizare

Multe nu pot sa va spun. Este un monitor Full HD care se vede super decent pe diagonala de 25 inch. Eu care lucrez de ani de zile in QHD 27 inch vad clar diferentele de imagine. Totusi, raportat la cat ar putea sa coste (daca am dreptate si este sub 1000 lei) atunci este un best buy. Imaginea este foarte buna si echilibrul dintre rezolutie si diagonala este perfect. Daca era 27 inch atunci rezolutia Full HD era prea mica. Daca era de 23 de inch si Full HD atunci puteam spune ca este prea mic.

MSI a gasit acest echilibru si mi se pare foarte bun. Culorile sunt placute, luminozitatea nu este cea mai mare dar este foarte buna daca nu iti bate soarele direct in monitor. Ramele monitorului sunt destul de inguste si integrate, deci arata si bine.

Are specificatii bune si 180Hz nu sunt de ici de colo in gama accesibila. Diferenta de la 144Hz la 180Hz este notabila si pentru un monitor sub 1000 lei este foarte bun. Merita fiecare banut acest monitor.

Am vazut unde s-a facut economie (la talpa si picior) dar nu conteaza absolut deloc. Clemele alea sunt solide si monitorul sta fix pe birou.