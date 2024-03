Galaxy S23 primeste functii AI incepand de astazi

Daca detineti un Galaxy S23, indiferent de varianta sa, de astazi puteti folosii functiile AI de pe Galaxy S24. Utilizatorii de Galaxy S23 Series, S23 FE, Z Flip5, Z Fold5, Tab S9 (5G) și Tab S9 (Wi-Fi) vor avea acces la noi modalități de comunicare, creativitate și productivitate cu Galaxy AI.

Este vorba de update-ul care aduce One UI 6.1 si functiile AI de pe noua gama. Discutam despre functii precum Circle to Search with Google, Live Translate, Chat Assist, Instant Slow-Mo, Edit Suggestion, Note Assist, Transcribe Assist.

Noua gama Galaxy S24 vine cu aceste functii deja instalate, insa Samsung a decis sa le aduca si pe generatia anterioara si se zvoneste ca inclusiv Galaxy S22 ar putea primi cateva functii. Totusi, din alt zvon aflam ca aceste functii vor fi cu plata din 2025.