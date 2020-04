Samsung Galaxy S20 Ultra 5G review

Samsung Galaxy S2 a fost primul smartphone pe care l-am cumparat. Eram in 2011, anul 3 de facultate si prima oara il vazusem la cineva. Foloseam un Sony Ericsson W902 la momentul respectiv – eram fan inrait al telefoanelor Sony Ericsson incepand cu K750i, apoi W810i si ultimul pe care l-am avut a fost W902. Revenind la S2, la momentul respectiv m-a dat pe spate: 1GB RAM, procesor Dual-Core, camera foto de 8MP si filmare Full HD. Samsung m-a castigat atunci drept fan si nu cred ca ma pot numi fanboy inrait, desi de atunci mi-am luat doar Samsung-uri nu ma feresc sa le critic si accept perspectiva altora despre ele atata timp cat e argumentata. 9 ani mai tarziu, seria Galaxy a celor de la Samsung exista in continuare cu bune si cu rele, iar „the latest and greatest” au fost prezentate in februarie si mi-am petrecut o buna parte din izolarea la domiciliu alaturi de Samsung Galaxy S20 Ultra oferit in teste prin programul Orange Smartphone Tester.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G poate fi achizitionat la pretul de aproape 6600RON la liber de la Orange, la 4900RON la abonamentul Orange Me 30 sau cu prelungire contract pe 2 ani in rate,la pretul de 255RON pe luna.

Design si constructie

S20 Ultra pastreaza trend-ul inceput de S8 in materie de design si constructie, care a suferit mici revizii spre S9, S10 si acum S20. Telefonul este construit in jurul unei rame de aluminiu, cu fata si spatele din sticla protejate de Gorilla Glass 6. Intr-un final s-a renuntat la portul de 3.5mm si pe seria S, Galaxy S10 fiind ultimul care a avut, iar enervantul si inutilul buton de Bixby a disparut la randul lui. Butonul de power si cel de volum se regasesc pe partea dreapta lateral intr-o pozitie comoda. Marginile telefonului au fost reduse comparativ cu S10+ iar curbura ecranului a fost la randul ei redusa, ceea ce eu il consider un lucru bun. Senzorul de amprenta este integrat in ecran. Daca va aduceti aminte de review-ul pentru Mi Note 10, m-am plans de greutatea lui, cantarind 208gr. Ei bine, S20 Ultra cantareste 222gr, practic e obez. Este absolut ca o caramida premium, deloc un telefon finut sau elegant. La toate acestea mai adaugam si bumperul pentru modulul camerelor foto de pe spate: este efectiv o atrocitate – cred ca are undeva la 2mm inaltime si in momentul in care il lasati fara husa pe birou, iar vibratiile sunt pornite este extraordinar de enervant zgomotul pe care il produce. Este in continuare indragostit de amprente si certificat ip68 impotriva prafului si apei. Desi nu este mult mai mare decat S10+, faptul ca este greu, gros si cu modulul camerei foto asa de mare il face un device brutal. Ca sa termin totusi pe un ton pozitiv, camera de selfie se gaseste intr-un hole-punch mic pe mijlocul ecranului si desi e un singur senzor, ofera selfie-uri wide: este o solutie mai buna decat pe S10+ si mai putin deranjanta.

Software si performanta

Android 10 cu interfata One UI 2.1 a celor de la Samsung gasim pe S20 Ultra scos din cutie. One Ui 2.1 nu este mult diferit fata de 2.0 sau chiar 1.0 in materie de look, asa ca daca ati folosit un Samsung produs dupa 2017 aveti idee daca va place sau nu. One Ui a devenit interfata mea preferata dupa Androidul curat. Majoritatea aplicatiilor preinstalate marca Samsung pot fi dezinstalate sau dezactivate, singurele la care nu se poate renunta sunt Bixby si Galaxy Store. Interfata se poate personaliza dupa bunul plac, chiar pune iconite Pixel din magazinul de teme.

Din pacate Europa primeste in continuare variantele de S20 pe care cei care cunosc putin istoria Exynos nu si-o doresc. S20 Ultra vine cu procesorul octa-core Exynos 990 realizat pe o tehnologie de 7nm, placa grafica Mali-G77 MP11, 12GB RAM si 128GB pentru stocare – varianta testata de mine. Avem si varianta cu 16GB RAM si pana la 512GB memorie interna. Telefonul este foarte rapid, iar asta se datoreaza mai multor factori: procesorul, memoria RAM, memoria interna de tip UFS 3.0 si a ratei de refresh de 120hz a ecranului. S10+ pare batran pe langa S20 ultra si in activitati basic. In schimb, odata ce renunti la acei 120hz gloriosi si muti pe 60hz, lucrurile incep sa fie mai aproape de un S10+.

Am rulat si un test sintetic in Geekbench, rezultatul il gasiti aici.

Ecran si sunet

Ce asteptau fanii Samsung sa vada pe S10, apoi pe Note 10, dar au primit abia pe S20? Rata de refresh mare! Alti jucatori mai mici din industrie, precum OnePlus aveau deja rata de refresh 90hz, in timp ce Samsung a tot amanat momentul. S20 a venit si a clarificat lucrurile, ecranul oferind rata de refresh 120hz pe toata seria. Ecranul lui S20 Ultra are o diagonala de 6.9inch, este AMOLED si are o rezolutie maxima de 1440×3200 pixeli. Spun maxima pentru ca la 1440×3200 pixel telefonul functioneaza in modul 60Hz. Pentru a beneficia de 120Hz va trebui mutat pe 2400×1080. L-am folosit o singura zi pe 60Hz si rezolutie maxima, mi-a fost suficient. Odata ce vezi cum arata un ecran de mobil la 120hz, e cum sa va spun eu…au fetele o vorba: „once you go black, you can’t go back”. Cam la fel e si cu 120Hz. Probabil unii se vor plange ca nu merge la rezolutie maxima – eu nu am vazut vreo diferenta. Sa fim seriosi: majoritatea folosim la munca/acasa monitoare cu rezolutia FullHD de 24inch si 144HZ (mai ales daca ne si jucam ocazional) si avem pretentia de 120HZ si 2K pe un ecran de aproape 7 inch?

Din punctul meu de vedere cel mai puternic atu al lui S20 Ultra si de fapt al intregii serii la ora actuala este ecranul. L-am folosit in soare puternic si am putut citi perfect de pe el, culorile sunt foarte bune si 120HZ, chiar si la „mica rezolutie” 2400×1080 este cel mai bun ecran de pe piata. Cu greu m-am intors la S10+ si 60hz, va zic sincer. Si puse unul langa celalalt direct in soare, ecranul lui S20 este net superior.

Sunetul este stereo si considerabil mai puternic decat pe generatiile anterioare. Este suficient de puternic incat sa acopere o incapere de 30mp, dar e sesizabila lipsa bass-ului.

Camera foto si video

Probabil va intrebati de unde vine numele de „Ultra”, nu era suficient un S20+? De ce saracie am mai avut nevoie si de un Ultra? Marketing si numere, care de obicei impresioneaza. La fel cum am fost eu impresionat de S2 in 2011, cand nu stiam prea multe despre smartphones. Ce are Ultra si nu are S20 sau S20+? Are un senzor foto de 108MP, este al doilea telefon cu o camera foto de 108MP dupa Xiaomi Mi Note 10. Cateva informatii aici:

pentru a fotografia la 108MP, trebuie setat din aplicatia camerei foto modul 108MP, altfel poza va avea 27MP;

camera setata pe modul 108MP nu va permite schimbarea catre camera ultra-wide sau zoom;

folosit pe modul standard de fotografie, pentru zoom pana la 5x, este folosit senzorul de 108MP;

folosit pe modul standard de fotografie, pentru zoom peste 5x, este folosit senzorul telefoto de 48MP;

pentru video-uri, singurele moduri in care se poate trece in timpul filmarii la lentila ultra-wide sau zoom 5x sunt [email protected] si [email protected]

Calitatea pozelor este buna, momentan sensul pozelor la 108MP nu il vad, as ramane la setarea standard de 27MP care imi permite si zoom rapid. Fidelitatea detaliilor le vei sesiza doar daca vei da zoom foarte mult in fotografie. Am lasat aici pe Google Photos poze 108MP vs. 27MP, pe site nu le pot urca datorita dimensiunilor.

Senzorul telefoto de 48MP folosit pentru zoom-ul de peste 4x pana la 100x face poze foarte bune cand nu reusesti sa te apropii fizic de subiect, dar sincer nu vad sensul unui zoom peste 30x. Cel de 100x este chiar o simpla campanie de marketing. Pozele obtinute chiar si in lumina buna sunt inutilizabile. Cred ca v-ati dat seama care de sus sunt :).

Imbunatatirea majora pe care a adus-o One Ui 2.1 este pentru modul Night – Samsung ramasese codas aici, iar acum pare ca l-au revizuit. Problema este ca in anumite scenarii pozele nu par deloc naturale.

Camera ultra-wide nu se face remarcata si reuseste doar niste poze average. Senzorul folosit este unul de 16MP.

La partea de selfies, avem un senzor de 40MP, care la fel ca senzorul principal de 108MP, implicit face o poza de 10MP. Daca doriti ca poza sa fie de 40MP trebuie setat manual din aplicatie. Eu unul as folosi modul prestabilit si prefer in continuare Pixel 3 pentru selfies.

Pe partea video, seria Galaxy S20 a fost prima care a oferit filmare 8K la 24 de cadre pe secunda. La fel ca zoom-ul 100x, aceasta tehnologie este acum de „show-off”. Posibil ca cineva cu putina scoala cinematografica sa scoata niste filmulete scurte extraordinare, cum au fost cele pentru campania de publicitate. Noi restul, muritorii de rand, vom folosi maxim [email protected]

Baterie

La 222gr cat are aceasta obezitate de telefon te-ai astepta la un monstru de baterie. Asa si este: bateria are o capacitate de 5000mAh. Singurul dezavantaj al folosirii ecranului la 120Hz este faptul ca iti mananca bateria pe paine. Probabil acesta este si un motiv pentru care au limitat folosirea modului 120hz la rezolutia 2400×1080. Daca mai adaugam aici si varianta Exynos a procesorului, care are o autonomie mai slaba decat Snapdragon, decizia are sens (si pe Snapdragon e limitat 120hz la aceiasi rezolutie, sa nu fie discriminare). Asadar folosind telefonul pe WI-FI in casa, la 120HZ si 2400×1080, screen-on-time-ul a fost de 5-6 ore, probabil pe 4G/5G ar fi fost intre 4-5 ore. Mutat la 60HZ si rezolutie maxima, am avut screen-on-time peste 7 ore. Aici depinde ce preferati sau in functie de situatie – sunteti in city break, stiti ca veti folosi mult Maps pentru ghidare si poze – atunci ramaneti pe 60Hz, iar daca aveti o zi normala si veti avea acces la priza, cu siguranta veti opta pentru 120hz. Incarcatorul din pachet este de 45W si asigura o incarcare rapida completa in 60 de minute, deci timpii de incarcare nu sunt o problema.

Concluzie

Pe mine unul Galaxy S20 Ultra nu m-a convins sa-l cumpar. Nu doar pretul ma face sa stau departe de el, ci si greutatea si bumper-ul camerei foto. Senzorul de 108MP si zoom-ul 100x sunt niste intrumente de marketing care dau bine pe hartie, iar in realitate nu au o utilitate extraordinara, cel putin nu la ora actuala. Galaxy S20+ mi se pare sincer o varianta mai buna. Daca totusi nu va plac banii in cont, sufletul va lasa sa dati 6600RON pe un telefon mobil si nu stati intr-o garsoniera in chirie, iar masina pe care o detineti este in stare buna si mai scumpa decat un Ultra, atunci go for it.