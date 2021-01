Samsung a lansat seria Galaxy S21

Mai repede, cu bune si cu rele, seria Galaxy S21 este de astazi oficiala.

Incepem cu cel mai mic si cel mai ieftin, Galaxy S21, disponibil deja la precomanda la Altex la 4099RON. Acesta vine echipat cu procesorul octa-core Exynos 2100 realizat pe o tehnologie de 5nm si porneste cu 128GB pentru stocare si 8GB RAM. Mai este disponibila o versiune cu 256GB pentru stocare. Este un aspect important deoarece memoria acestuia nu mai poate fi extinsa intrucat au renuntat la slotul pentru card SD. Designul a luat un drum nou care personal ma incanta, cu modulul camerelor foto continuand pe rama telefonului. Dar la fel ca in cazul lui Note 20, spatele este din plastic.

Ecranul este un AMOLED de 6.2 inch si surpriza aici este ca s-a renuntat la rezolutia 2K in favoarea unei FullHD+, care este la 120hz. Protectia este asigurata de Gorilla Glass Victus. Bateria are o capacitate de 4000mAh si suporta incarcare rapida la 25W. Stiti deja: fara incarcator si casti in cutie – la toate cele trei modele ca sa nu ma tot repet.

In materie de camere foto, senzorii de pe S20 nu au fost schimbati dar software-ul il va ajuta sa obtina fotografii superioare. Pentru selfie-uri avem o camera de 10MP, iar pe spate senzorul de 12MP pentru fotografii principale, unul de 12MP pentru pozele ultra-wide si cel de 64MP telefoto pentru zoom 3x.

Galaxy S21+ il gasiti la Altex la 5349RON si are cateva diferente fata de fratele mai mic. Ecranul este de aceasta data de 6.7 inch, dar cu aceleasi specificatii. Spatele este din sticla si nu din plastic, iar specificatiile interne sunt la fel, alaturi de camerele foto. Bateria este mai mare, cu o capacitate de 4800mAh.

Galaxy S21 Ultra, adevaratul flagship din aceasta serie are un pret de pornire de 6099RON iar cel putin pe hartie pare sa spele pacatele lui S20 Ultra. Avem acelasi procesor Exynos si 3 variante de stocare interna:128GB, 256GB si 512GB. Memoria RAM porneste de la 12GB RAM pentru 128/256GB stocare, iar varianta de 512GB vine cu 16GB RAM. Ecranul de 6.8inch 2X Dynamic AMOLED suporta de aceasta data modul 120Hz la rezolutia maxima, iar software-ul este optimizat ca sa adapteze rata de refresh la nevoile utilizatorului. Pe partea foto, S21 Ultra foloseste a doua generatie a senzorului de 108MP, ceea ce ar trebui sa-l faca mai bun decat Note 20 Ultra. Alaturi de acesta avem 2 senzori de 10 MP telefoto si unul ultra-wide de 12MP. Camera de selfie-uri este de 40MP. Ca accesoriu, se poate achizitiona separat un S-Pen, precum si o carcasa cu suport incorporat pentru acesta. Capacitatea bateriei este de 5000mAh.

Iar acum daca tragem linie si ne uitam la preturile de Romania, tinem cont ca nu aduc nimic revolutionar si s-a facut si „cost reduction” in viziunea Samsung (la S21) pentru ca telefonul sa fie mai ieftin. Mie mi se pare un S20FE o solutie mai buna: este mai ieftin, are tot ecran fullHD+ la 120hz, vine cu Snapdragon si in Europa, este compatibil 5G, este tot din plastic, vine cu incarcator si va primi 3 actualizari majore de Android. Cat pentru S21 Ultra, Note 21 Ultra ramane un concurent serios si cu un pret mult mai bun. Iar S21+ as vedea 2 alternative: Note 20 sau S21+.