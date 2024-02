PC Gaming DRAGON Legendar – sistem game ready cu Windows activat si o super configuratie

Cum suna un sistem gata facut, Windows 11 activat si o super configuratie cu RX7900XT si Ryzen 5 7600X? Eu cred ca suna bine de tot. Se numeste DRAGON Legendar si il gasiti la PC Garage. Noi l-am testat ca sa va faceti o idee despre ce stie acest sistem.

INTRODUCERE

Nu va ganditi ca este un sistem accesibil, insa la 8998 lei eu cred ca este un pret foarte bun pentru configuratia asta. Multi nu iau in calcul asamblarea si orele de lucru care stau in spate. De asemenea, timpul pierdut pentru research este scutit in cazul de fata. Tu doar cumperi sistemul, il bagi in priza si gata.

Este un sistem game ready care are totul instalat. Tu doar sa-l bagi in priza si sa te joci. Vine inclusiv cu toate platformele de jocuri instalare: Steam, EA, Epic, Battle.net si tot ce mai exista pe piata.

De asemenea, vine cu update-urile la zi in ceea ce priveste BIOS-ul si driverele.

PC Garage a ales sa ofere o experienta premium cu acest PC si mi se pare o idee foarte buna. Totul este contra timp in jurul nostru, asadar un astfel de sistem te scuteste de multe ore pierdute.

SPECIFICATII

Procesor AMD Ryzen 5 7600X

Placa de baza Gigabyte Gaming X B650 cu ultimul update de BIOS

Corsair Vengeance 32GB RAM DDR5 la 5200MHz

Placa video Sapphire RX 7900XT 20GB 320bit

SSD de 2TB ADATA Legend 800

Sursa Seasonic GM-705W cu 90% eficienta

Cooler AIO Deepcool LS520 240mm

Carcasa Alphagear Artisan

DESIGN

Mereu cand am discutat despre design am spus ca frumusetea sta in ochii privitorului. Totusi, putem sa cadem de acord ca acest sistem nu arata rau deloc. Are iluminare ARGB peste tot si nu este ceva foarte pompos. Carcasa ofera trei ventilatoare frontale generoase si un ventilator pe spate. Coolerul AIO este montat in tavan si astfel se formeaza un echilibru.

In carcasa intra aer proaspat cu ajutorul a trei ventilatoare si este eliminat tot de trei ventilatoare. Astfel ca nu se formeaza presiune negativa sau pozitiva la interior si temperaturile vor fi optime.

Carcasa este incapatoare si dupa cum vedeti are si un wire management facut frumos. Placa video are o prindere extra pentru ca este masiva si risti sa strici slotul PCI de pe placa de baza daca nu ii oferi sustinere suplimentara.

Sursa are propria zona dedicata in carcasa si toate firele sunt ascunse elegant acolo. Exista filtre de praf in zonele speciale inclusiv un filtru magnetic in tavan.

Si pentru ca se numeste Dragon Legendar, vedeti ce cooler misto au ales baietii de la PC Garage? 🙂 Hai ca e fain rau. Este un design custom realizat alaturi de Deepcool pentru acest sistem.

PERFORMANTE

V-ati plans cand am testat RTX 4070 SUPER ca este o placa cu putina memorie VRAM. Mereu exista alternative iar AMD cu seria RX 7900XT ofera 20GB de memorie VRAM. Este o placa video de viitor si vor rula jocurile la rezolutie maxima fara probleme. Personal folosesc varianta XTX de 24GB memorie si va garantez ca o sa aveti multe FPS-uri in rezolutie 2K si chiar 4K.

Nu exista joc in prezent care sa ingenuncheze acest sistem. Cine va face aceasta achizitie sigur are in plan sa tina sistemul cel putin 3-4 ani.

Am testat jocurile mele pe care le am disponibile si uite ce FPS-uri am obtinut:

FarCry 6 – 150FPS

RDR2 – 120FPS

Shadow of the Tomb Raider – 144FPS

Spider-Man – 100FPS

God of War – 155 FPS

Cyberpunk 2077 – 88FPS

Si cateva teste generale cu sistemul:

Mi se par rezultate extrem de bune. Sunt in continuare surprins de aceasta serie de placi video de la AMD deoarece ofera multa memorie VRMA, putere mare de procesare si un pret nu foarte exagerat ca la Nvidia. Plus ca in realitate AMD a stat tot timpul mai bine in gaming in ciuda testelor sintetice. De asta va spun sa nu mai credeti tot ce se scrie pe internet cand e vorba de un test sintetic. Conteaza in realitate cum se descurca respectiva componenta. In cazul de fata conteaza cum se descurca in gaming nu intr-un test.

Este ajutat si de SSD-ul cu viteze bune la scriere si citire, dar si de memoria RAM DDR5 rapida la 5200MHz. Este tehnologie de ultima ora si greu poti sa obtii ceva mai bun de atat la suma asta de bani.

CONCLUZIE SI PRET

Consider ca acest sistem se adreseaza celor care vor performanta bruta, design modern si un PC pe termen lung fara batai de cap. Nici nu mi se pare ca are un pret prea mare pentru ce ofera. La 8998 lei, Dragonul Legendar este unul dintre cele mai bune sisteme pe care le-am testat de la PC Garage, unul dintre cele mai echilibrate pret-performanta si merita un 10 pentru efortul depus de a veni cu Windows 11 instalat + toate update-urile facute + toata suita de magazine de gaming: Steam, Epic, Battle.net, EA si altele.