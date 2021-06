SSD-ul XPG GAMMIX S70 este cel mai premiat model Gen4 din lume

XPG GAMMIX S70 este cel mai premiat model de SSD Gen4 din lume, fiind premiat inclusiv la COMPUTEX. De asemenea a mai primit premii la Red Dot 2021: Design si premiul de Design Golden Pin.

SSD-ul adopta interfata PCI Express 4.0m ofera viteze de pana la 7400/6400MBps, are un radiator masiv din aluminiu, Dynamic SLC Caching, NVME 1.4 si are o garantie de 5 ani. Este disponibil in variante de 1TB si 2TB, poate fi utilizat si pe slot PCI Express 3.0 si a fost trecut prin procese meticuloase de screening, testare si certificare pentru a oferi un produs fiabil.