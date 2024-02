Gata cu motorul 1.5dCi pe Dacia Duster! Nu mai poate fi comandat!

Am fost zilele trecute pe la Dacia ca sa vad noul Jogger Hybrid si sa-l conduc. Ma interesa motorul pentru ca va veni si pe noul Duster si dupa cum stiti eu caut o masina noua si studiez piata. Am aflat de la dealer ca actualul Duster nu mai poate fi comandat cu motorizarea pe motorina 1.5dCi.

Chiar daca pe site inca poti configura un Duster cu motor diesel, in realitate nu se mai intampla asta. Productia a fost oprita in urma cu 1-2 saptamani si chiar acest domn si-a cumparat un Duster pe motorina ca sa-l revanda ulterior la un pret mai mare.

S-au comandat zeci de Dustere pe motorina in ultima perioada si inca exista cerere foarte mare, dar din pacate nu se mai produc. Motorul 1.5dCi a fost produs incepand cu 2001 si s-a vandut in peste 10 milioane de unitati pana in aprilie 2013. Probabil ca din 2013 si pana astazi, deci 11 ani, s-au mai vandut inca pe atat sau chiar mai multe.

A trecut prin multe generatii si norme de poluare, a fost imbunatatit constant si consider ca acest 1.5dCi este cel mai bun motor diesel de cilindree mica. Este rezistent, consuma putin si ofera suficienta putere pentru nevoile normale de zi cu zi.

Pacat ca nu se mai produce. Eu ma declar dezamagit de motorizarile mici pe benzina, turbo si cu trei pistoane, care vezi doamne vor sa inlocuiasca un diesel. O sa fac un articol dedicat…pana atunci va las pozele de mai jos.

Eu am facut cel mai mult cu un plin un drum de 1152km de la Bucuresti pana aproape de Atena. Am mers normal respectand viteza legala. Am depasit tot timpul borna de 1000km cand am facut concedii prin Europa. Este fenomenal cat de putin consuma si ce confort iti ofera la drum lung.