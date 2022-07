SPC Gear SM950T Review – microfon pe USB pentru streaming

SM950T al polonezilor de la SPC Gear este primul microfon de tip standalone pe care am avut ocazia sa-l folosesc. Urmarind destul de mult continut pe YouTube, printre care diversi gameri si podcasturi, am observat majoritatea celor care au un numar respectabil de urmaritori au investit intr-un microfon dedicat.

SM950T este un microfon dedicat acestora, dar care poate fi cu usurinta folosit de oricine isi doreste un produs high-end echipat cu renumitul chipset Cmedia USB si membrane mari. Acesta foloseste un model de colectie cardioida – ascultarea directionala ofera o izolare fonica excelenta a zgomotelor de fundal nedorite si feedback sonor. Fie ca il veti utiliza cu propria voce, fie ca este un streamer, vlogger sau un muzician, microfonul va produce mereu un sunet de calitate.

Pachetul este format din microfon,accesoriu antisoc, trepied, un filtru POP si cablul USB pentru legarea acestuia la calculator. Trepiedul acestuia este echipat cu trei picioare antiaderente pliabile si este realizat din metal. Este reglabil pe inaltime si ofera o pozitie stabila pe orice suprafata. Pentru a preveni socul cauzat de tastare sau miscari neasteptate ale suprafetei pe care este asezat microfonul a fost creat suportul antisoc. Acesta foloseste un siret elastic cu rolul de a amortiza posibilele socuri aparute.

Filtrul POP are rolul de a proteja ascultatorul de zgomote neplacute care pot fi cauzate de o conversatie exploziva si de cantitatea mica de saliva care poate fi eliminata in timpul conversatiei. Personal eu as lasa microfonul fara acest filtru mai ales daca l-as folosi strict eu. Arata mult mai bine fara el.

Microfonul in sine poate fi utilizat si fara suport, iar cablul are o lungime de 1.8m, suficient de lung ca sa-l poti pune oriunde. Butonul aflat deasupra va permite sa treceti pe silentios microfonul. Acesta va pastra lumina albastra cand poate inregistra si rosie cand este inchis. Cand este inchis si interiorul microfonului va lumina subtil si ambiental in culoarea rosie.

Acum ca sa va faceti o idee despre cum se aude evident ca cel mai usor test este sa ascultati o inregistrare, asa ca mai jos va las un sample in care vorbesc singur – mi se intampla asta des, dar pana acum nu m-am inregistrat 🙂 .

Acestea fiind spuse, SM950T este un microfon de calitate pe care il recomand celor care fac streaming. Singurul minus este lipsa aplicatiei software care sa permita diverse ajustari. Il gasiti la 325RON la ForIT.