Precizările Registrului Auto Român despre anvelopele de iarnă

A╚Ťi citit articolele despre amenzile pe care le risc─â rom├ónii dac─â nu au montate anvelopele de iarn─â la 1 noiembrie ╚Öi sunte╚Ťi nedumeri╚Ťi sau panica╚Ťi? Nu ave╚Ťi de ce! Registrul Auto Rom├ón v─â explic─â tot ce trebuie s─â ╚Ötii despre anvelopele care sunt obligatorii pe timpul iernii.

Chiar dac─â vremea ├«nc─â este ├«nsorit─â ├«n cea mai mare parte a ╚Ť─ârii, au ├«nceput s─â circule deja informa╚Ťii menite s─â panicheze posesorii de autovehicule, a╚Öadar preciz─âm CLAR c─â NU exist─â o data limit─â pentru montarea acestor cauciucuri ╚Öi c─â TOATE anvelopele, indiferent de denumirea lor comercial─â, care sunt marcate cu literele M ╚Öi S (├«nsemn├ónd noroi ╚Öi z─âpad─â ÔÇô engl. mud and snow), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, ├«ndeplinesc cerin╚Ťele de utilizare ├«n condi╚Ťiile specifice de iarn─â prev─âzute ├«n legisla╚Ťia na╚Ťional─â rutier─â.

Obligativitatea utiliz─ârii anvelopelor de iarn─â pe drumurile publice acoperite cu z─âpad─â, ghea╚Ť─â sau polei a fost introdus─â ├«n Rom├ónia prin Ordonan╚Ťa Guvernului nr. 5/2011 pentru modificarea ╚Öi completarea OUG nr.195/2002 privind circula╚Ťia pe drumurile publice, republicat─â ├«n 2006.

Este important de re╚Ťinut c─â legea NU prevede o dat─â limit─â de la care autovehiculele trebuie dotate cu anvelope de iarn─â sau o temperatur─â minim─â care s─â declan╚Öeze procesul. A╚Öadar, anvelopele specifice sunt necesare dac─â ma╚Öina circul─â pe un drum public acoperit cu ghea╚Ť─â, polei sau z─âpad─â, indiferent de anotimp, iar de la momentul elabor─ârii legii aceste prevederi nu au suferit modific─âri.

Registrul Auto Rom├ón precizeaz─â c─â denumirea ÔÇťall seasonsÔÇŁ este una comercial─â, folosit─â de produc─âtorii de anvelope, dar care nu are un corespondent ├«n legisla╚Ťia na╚Ťional─â a Rom├óniei. Indiferent care este denumirea comercial─â a unui pneu, dac─â acesta este inscrip╚Ťionat cu literele M ┼či S (├«nsemn├ónd mud and snow), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, el ├«ndepline╚Öte cerin╚Ťele de utilizare ├«n condi┼úiile specifice de iarn─â prev─âzute ├«n legisla┼úia rutier─â na╚Ťional─â.

„Independent de ceea ce ne spune legisla╚Ťia, un conduc─âtor auto con╚Ötiincios ar trebui s─â ╚Ötie c─â, sub temperatura de 10 grade Celsius, anvelopele pe care le-a utilizat ├«n timpul verii nu mai prezint─â acela╚Öi grad de siguran╚Ť─â rutier─â”, explic─â ing Cristian Bucur, directorul tehnic al RAR.

V─â recomand─âm ca, ├«nainte de a monta anvelopele, s─â verifica╚Ťi anul fabrica╚Ťiei (DOT) ╚Öi ad├óncimea profilului (vezi foto). Dac─â anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, solicita╚Ťi p─ârerea unui specialist, care s─â observe dac─â exist─â urme accentuate de uzur─â.

Sanc╚Ťiunea pentru lipsa anvelopelor adecvate, ├«n condi╚Ťiile specificate ├«n lege, este o amend─â din clasa a IV-a de sanc╚Ťiuni (├«ntre 9 ╚Öi 20 de puncte-amend─â), adic─â ├«ntre 1.305 ╚Öi 2.900 de lei, dar se poate re╚Ťine ╚Öi certificat de ├«nmatriculare al vehiculului.

Prin urmare, dac─â posesorii de autovehicule respect─â legislatia ├«n vigoare ╚Öi folosesc pe drumurile publice acoperite cu z─âpad─â, ghea╚Ť─â sau polei, indiferent de data calendaristic─â la care se face deplasarea, anvelope marcate cu literele M ╚Öi S, nu risc─â s─â fie sanc╚Ťiona╚Ťi contraven╚Ťional.