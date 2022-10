Genesis Radeon 610 – casti de gaming super accesibile

Genesis Radeon 610 este o pereche de casti cu sunet 7.1 la un pret foarte mic, fiind ideale pentru gamerii incepator.

Genesis si-a facut simtita prezenta in Romania prin perifericele de buna calitate pe care le ofera, in raport cu banii ceruti. Sunt periferice corecte, cinstite. Cum este si perechea Radeon 610 care costa la PC Garage 167 lei. Daca ai un PC Gaming sau poate un laptop gaming  si vrei si casti noi, iti recomand sa citesti acest review pana la capat.

Radeon 610 iti ofera din start un sunet 7.1 prin virtualizare. Nu se aud rau deloc, ele fiind gandite pentru gaming si atat. Iti ofera si putina iluminare in fiecare casca daca vrei sa pari cool.

Driverele sunt de 50mm si fiind pe USB, au un amplificator integrat destul de puternic. Microfonul este si el iluminat in vart si are un burete in pachet pe care sa-l montezi deasupra.

Constructia lor este una buna, normala. Sunt din plastic, glossy prin unele zone dar au bureti moi. Cupele sunt confortabile si la fel si banda de sustinere. Sper sa reziste in timp.

Se pot regla usor avand o banda metalica la interior, iar microfonul este flexibil, din pacate nu detasabil. Cablul este unul robust, imbracat in material textil si suficient de lung, 2.1 metri.

Frecventa lor de raspuns este intre 20 si 20.000Hz cu o sensibilitate de 105dB. Sunt compatibile doar pe PC. Eu le recomand pentru ca au un pret bun, se aud bine si sunt excelente pentru cei care doar se joaca. Muzica nu se aude rau, insa sunt clar gandite pentru confort pe termen lung, izoleaza bine sunetul si redau excelente suntele 7.1 din jocuri.

