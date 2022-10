Digitalizarea în construcții. Interviu cu Bojan Petkovic, PlanRadar

Se pare c─â digitalizarea a ajuns ╚Öi ├«n construc╚Ťii. PlanRadar este o companie de property tech din Austria care a pornit ca start-up ├«n 2013, iar ast─âzi este prezent ├«n peste 65 de ╚Ť─âri. Am discutat mai multe cu Bojan Petkovic, Head of Sales SEE PlanRadar.



Cum a apărut ideea de PlanRadar și cum îi ajută pe oamenii din șantier?

╚śtiam ce probleme sunt ├«n industria construc╚Ťiilor, a╚Öa c─â am c─âutat s─â propunem o rezolvare. Iar aceast─â a rezolvare a venit prin digitalizare, astfel a ap─ârut PlanRadar, din nevoia de a optimiza costuri ╚Öi, mai ales, de a preveni ├«nt├órzierile cu recep╚Ťia construc╚Ťiei care pot ├«nsemna chiar ani buni de zile.

PlanRadar este o aplica╚Ťie tip Saas, care duce managementul de ╚Öantier ├«n cloud – at├ót documenta╚Ťia de construc╚Ťie, c├ót ╚Öi urm─ârirea tuturor proceselor ├«n proiectele imobiliare. ├Än aplica╚Ťie se pot ├«nc─ârca planurile proiectului ╚Öi pot fi semnalate defecte observate pe ╚Öantier sau pot fi introduse sarcini direct de pe telefon sau tablet─â, care la r├óndul lor pot fi transmise membrilor echipei de proiect (colegi din echip─â, furnizori, parteneri etc.).

Astfel, sarcinile echipei sunt clare, la fel performan╚Ťele ╚Öi a╚Ötept─ârile, stadiul resurselor ╚Öi evolu╚Ťia ├«n timp real a proiectului. Totul se ├«nt├ómpl─â ├«n cloud, a╚Öa c─â fluxul proiectului poate fi urm─ârit sau desc─ârcat pentru monitorizare, revizuire, raportare. Aplica╚Ťia dispune de 16 limbi ce pot fi folosite simultan, inclusiv limba rom├ón─â.

C├ó╚Ťi clien╚Ťi ave╚Ťi ├«n Rom├ónia ╚Öi ce construc╚Ťii de referin╚Ť─â au beneficiat de PlanRadar?

Plan Radar este folosit în peste 1000 de șantiere din România.

Printre clien╚Ťii de referin╚Ť─â din Rom├ónia se num─âr─â PrimeKapital, Brisk Group, Rec Immpuls, Lemon Design, Teilor, Alesonor, Blue Projects, Conart, Strabag, Porr, CBRE, Cushman&Wakefield, Lidl, Kaufland.

Proiecte de referin╚Ť─â:

REC immpuls SRL / Hotspot Workhub:

ÔÇô┬á BCR ÔÇô managementul siguran╚Ťei la incendiu ├«n cl─âdiri specifice (├«n total cca. 200.000 mp)

ÔÇô┬á CA Immo ÔÇô asisten╚Ť─â tehnic─â pentru Turnurile Orhideea ÔÇô cca. 30.000 mp

ÔÇô┬á SIMMO ÔÇô asisten╚Ť─â tehnic─â pentru The Mark (cca. 25.000 mp)

ÔÇô┬á ATENOR ÔÇô asisten╚Ť─â tehnic─â pentru Dacia One ╚Öi Expo

ÔÇô Documente tehnice Due Diligence pentru BCR, CA Immo, SIMMO, Skanska, Globalworth, Around Town

ÔÇô Management de proiect pentru proiecte precum DSBU (╚ścoala German─â din Bucure╚Öti), Institutul Goethe, HQ pentru BNP Paribas

Brisk Group:

ÔÇô Amber Forest ÔÇô https://www.amberforest.ro/en/home/

ÔÇô Parcul industrial WDP Timi╚Öoara II

ÔÇô Cartierul Central Viitorului 134 ÔÇô https://centraldistrict.ro/viitorului134/

Alesonor

ÔÇô Amber Forest- https://www.amberforest.ro/en/home/

C├óte module ofer─â aplica╚Ťia?

Sunt 5 module principale:

– Managementul construc╚Ťiilor (ajut─â la urm─ârirea, conectarea ╚Öi rezolvarea problemelor pe toat─â durata lucr─ârilor)

– Opera╚Ťiuni imobiliare (gestionarea digital─â a activelor ╚Öi a propriet─â╚Ťilor)

– Raportare (raportarea progresului, analiz─â de proiect ╚Öi informa╚Ťii ├«n timp real)

– Planuri ╚Öi modele de proiectare BIM (integrarea proiect─ârii ╚Öi a preg─âtirii pentru execu╚Ťie)

– Gestiunea documentelor (organizare, actualizare, distribuire documenta╚Ťie ├«n platform─â)┬á

Care dintre cele patru planuri de finan╚Ťare este cel mai bine v├óndut?

Toate pachetele noastre de pre╚Ťuri sunt populare printre clien╚Ťi. ╚śtim c─â fiecare client este diferit, a╚Öa c─â oferim flexibilitate pentru a selecta pachetul care se aliniaz─â cel mai bine nevoilor sale.┬á

C├óte desc─ârc─âri are aplica╚Ťia ├«n momentul de fa╚Ť─â ╚Öi unde v─â dori╚Ťi s─â ajunge╚Ťi?

Aplica╚Ťia este folosit─â, conform celor mai recente date din iulie 2022, de 120.000 de useri din peste 65 de ╚Ť─âri.

Ne dorim, evident, ca num─ârul acestora s─â creasc─â, ├«ntruc├ót viziunea companiei este ca fiecare construc╚Ťie din ├«ntreaga lume s─â ajung─â s─â fie realizat─â ╚Öi gestionat─â cu ajutorul unei solu╚Ťii digitale.

Ave╚Ťi ├«n plan s─â ├«i aduce╚Ťi func╚Ťii noi?

Echipele noastre de management ╚Öi de dezvoltare lucreaz─â necontenit la dezvoltarea aplica╚Ťiei a╚Öa c─â, da, ad─âug─âm mereu noi caracteristici pentru a ne ├«mbun─ât─â╚Ťi produsul pe baza nevoilor clien╚Ťilor no╚Ötri. Ulimul update a fost integrarea func╚Ťiei de Planificare a proiectului, care faciliteaz─â monitorizarea transparent─â a lucr─ârii ╚Öi respectarea termenlor de livrare. Avem ├«n vedere dezvoltarea continu─â a acestei func╚Ťionalit─â╚Ťi, a╚Öa cum ne dorim s─â dezvolt─âm ╚Öi func╚Ťiile aferente gestion─ârii documenta╚Ťiei de ╚Öantier.