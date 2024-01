Gigabyte a confirmat din greseala seria RTX 4000 Super

Mai exact Gigabyte Rusia a confirmat existenta a 14 variante de placi video Super.

Nvidia va anunta cel mai probabil in mod oficial luna aceasta in cadrul CES 2024 refreshul Super bazat pe actuala serie RTX 4000. Astfel, RTX 4070, RTX 4070 Ti si RTX 4080 vor primi variante imbunatatite. Cele mai mari critici la adresa actualei linii de produse au fost legate de preturile foarte mari si memoria VRAM limitata. In timp ce 8GB VRAM sunt suficienti pentru performante bune in 1080p, o rezolutie inalta necesita mai multa memorie video pentru a putea reda o imagine fluida cu texturi de o inalta fidelitate.

