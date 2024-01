Telefoanele premium au fost la mare cautare in 2023

Un nou studiu arata ca cererea de telefoane premium si-a continuat trendul ascendent chiar daca cererea generala de telefoane mobile a scazut.

Perioada pandemiei a infranat putin cererea de telefoane premium, iar anul 2020 a pastrat acelasi trend ca anul 2019, urmand ca in 2021 sa continue sa creasca.

Apple a fost producatorul cu cel mai mare procent de telefoane premium vandute in 2023, dar cu o usoara scadere comparativ cu anul 2022. Samsung ocupa locul al doilea si a inregistrat o crestere de 1% in 2023 comparativ cu 2022. Huawei a inregistrat o crestere impresionanta in timp ce Xiaomi a pierdut din teren.

Analistii considera ca cererea de telefoane premium va ramane pe un trend crescator in special datorita pietei din India, China, America latina si Orientul Mijlociu.

