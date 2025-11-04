Google sărbătorește 15 ani în România cu focus pe inteligență artificială

Google marchează 15 ani de prezență în România, timp în care a evoluat de la un birou mic cu câțiva angajați la un centru important de inovare cu peste 400 de angajați în două locații.

Activitățile locale s-au diversificat, incluzând consultanță în publicitate digitală, cercetare și dezvoltare pentru dispozitive purtabile, Cloud și Android.

Pe parcursul acestor ani, Google a susținut proiecte locale ce promovează patrimoniul cultural, educația digitală, siguranța online a elevilor și dezvoltarea antreprenoriatului. În prezent, compania pune accent pe inteligența artificială, integrând AI în produsele localizate și sprijinind inițiative educaționale în acest domeniu.

Iată mai jos și momentele definitorii ale Big G, din România:

2010 Google își deschide oficial biroul în România, marcând începutul unei prezențe locale active

Google își deschide oficial biroul în România, marcând începutul unei prezențe locale active 2011 Este lansată versiunea Google Maps dedicată României

Este lansată versiunea Google Maps dedicată României 2012 Apar primele imagini Street View din România, actualizate constant până în prezent

Apar primele imagini Street View din România, actualizate constant până în prezent 2013 YouTube lansează versiunea locală pentru România

YouTube lansează versiunea locală pentru România 2014 Primele colecții românești sunt integrate în Google Cultural Institute (actualul Google Arts & Culture)

Primele colecții românești sunt integrate în Google Cultural Institute (actualul Google Arts & Culture) 2015 Salina Turda devine vizibilă în Street View, oferind o experiență virtuală spectaculoasă

Salina Turda devine vizibilă în Street View, oferind o experiență virtuală spectaculoasă 2016 Google lansează Chromebook în România și se lansează Atelierul Digital, program de training pentru studenți și antreprenori

Google lansează Chromebook în România și se lansează Atelierul Digital, program de training pentru studenți și antreprenori 2018 În parteneriat cu WWF, peste 1500 km din Delta Dunării sunt digitalizați în Street View

În parteneriat cu WWF, peste 1500 km din Delta Dunării sunt digitalizați în Street View 2019 YouTube Music, YouTube Premium și YouTube Kids devin disponibile în România

YouTube Music, YouTube Premium și YouTube Kids devin disponibile în România 2020 Se lansează programul „Eroii Internetului” pentru educație digitală în școli, susținut de un grant de 500.000 USD și Google lansează inițiativa „Grow Romania with Google” pentru sprijinirea dezvoltării digitale

Se lansează programul „Eroii Internetului” pentru educație digitală în școli, susținut de un grant de 500.000 USD și Google lansează inițiativa „Grow Romania with Google” pentru sprijinirea dezvoltării digitale 2021 Google integrează Fitbit în portofoliul său și se lansează Google Pay, transformat ulterior în Google Wallet

Google integrează Fitbit în portofoliul său și se lansează Google Pay, transformat ulterior în Google Wallet 2023 Bard, prima soluție AI generativă de la Google, devine disponibilă în România și aproape 900 km din Via Transilvania sunt publicați pe Google Maps în Street View

Bard, prima soluție AI generativă de la Google, devine disponibilă în România și aproape 900 km din Via Transilvania sunt publicați pe Google Maps în Street View 2024 Se lansează asistentul conversațional Gemini Live în limba română și Google Store ajunge în România, alături de Pixel 9, Pixel Watch 3 și Pixel Buds Pro 2

Se lansează asistentul conversațional Gemini Live în limba română și Google Store ajunge în România, alături de Pixel 9, Pixel Watch 3 și Pixel Buds Pro 2 2025 Gama Pixel 10, Pixel Watch 4 și Pixel Buds 2a este lansată în România (review-uri aici și aici); NotebookLM, bazat pe Gemini AI, devine disponibil în limba română; Modul AI din Google Search oferă o experiență de căutare inteligentă, localizată; Se lansează programul „Gemini pentru studenți” cu acces gratuit timp de un an la Google AI Pro.

România este cel mai mare centru Google pentru dezvoltarea dispozitivelor purtabile din regiunea EMEA, iar echipele locale contribuie la tehnologii folosite în smartwatch-uri și telefoane Pixel la nivel global. Recent, a fost lansat un antrenor de sănătate și fitness bazat pe AI, care oferă utilizatorilor planuri personalizate și recomandări pentru îmbunătățirea stării de bine.