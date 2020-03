Google I/O 2020 a fost anulat

I/O este o conferinta software tinuta anual de Google, in care prezinta cele mai noi tehnologii la care au lucrat.

Anul acesta ea a fost anulata din cauza coronavirusului si cel mai probabil va fi tinuta in mediul online.

Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), and in accordance with health guidance from the CDC, WHO, and other health authorities, we have decided to cancel the physical Google I/O event at Shoreline Amphitheatre.