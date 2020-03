Seria Redmi 8 – un succes confirmat

Inca de la lansarea ei, seria Redmi Note a Xiaomi a avut un mare succes. Era oarecum previzibil – aveau in spate un brand certificat ca livrand produse calitative la preturi rezonabile, aveau camere foto bune si display generos!

Conform studiilor de piata ale Canalys, companie globala de cercetare in domeniul tech, seria Redmi Note de la Xiaomi a fost cea mai vanduta la nivel international, ceea ce o face sa fie singura companie chinezeasca prezenta in topul global de telefonie mobila in ultimul trimestru al lui 2019.

Redmi Note 8 Pro si Redmi Note 8 sunt prezente in Global Top Q4 2019, cel din urma fiind considerat cel mai bine-vandut smartphone Android. Redmi Note 7 a fost unul dintre cele mai vandute smartphone-uri din anul 2019, potrivit Global Top 10 pentru 2019.

Cu toate aceste premii, imi mentin parerea ca producatorul chinez nu face decat sa fragmenteze piata lansand modele multe, fara prea mari diferente intre ele. Daca ne uitam pe graficul de mai sus, vedem ca un singur model Redmi 8 ar fi fost undeva la nivel de iPhone XR, in materie de vanzari. In plus, marea mea temere este ca, in timp, cumparatorii vor ajunge sa evite astfel de telefoane, care nu vor aduce vreun update de software major. Pentru ca nu cred ca vor fi capabili sa faca asta pentru fiecare dintre ele, tinand cont ca difera arhitectura hardware.

Apropo, daca sunteti inca interesati, review-urile noastre la seria Note sunt mai jos:

Cati dintre voi au sau mai au Redmi Note, indiferent de generatie? Sa vedem raspunsurile in rubrica de comentarii!