HONOR la MWC 2024: Brandul este pregătit să revoluționeze dispozitivele cu Inteligență Artificială

George Zhao, CEO al HONOR Device Co. Ltd., a f─âcut o prezentare la MWC Barcelona 2024 al─âturi de liderii din industrie, discut├ónd despre importan╚Ťa punerii omului pe primul loc ├«n dezvoltarea inteligen╚Ťei artificiale pentru dispozitivele smart.

Al─âturi de John Hoffman, CEO al GSMA Ltd., ╚Öi Alex Katouzian, Group GM of MCX, Qualcomm Technologies Inc., Zhao a eviden╚Ťiat angajamentul HONOR de a crea dispozitive AI centrate pe nevoile utilizatorilor ╚Öi respectarea confiden╚Ťialit─â╚Ťii acestora.

Prin lansarea MagicOS 8.0 la MWC, HONOR a demonstrat expertiza sa ├«n domeniul inteligen╚Ťei artificiale la nivel de dispozitiv. MagicOS 8.0 integreaz─â complet AI-ul ├«n platform─â ╚Öi introduce prima interfa╚Ť─â de utilizator bazat─â pe inten╚Ťie (IUI) din industrie. Cu func╚Ťii precum Magic Portal, utilizatorii pot naviga ├«ntre aplica╚Ťii ╚Öi accesa servicii printr-o simpl─â glisare, oferindu-le o experien╚Ť─â fluent─â ╚Öi intuitiv─â.

HONOR a eviden╚Ťiat, de asemenea, colaborarea cu Qualcomm prin implementarea aplica╚Ťiei open-source Llama 2 pe noul HONOR Magic6 Pro, demonstr├ónd puterea inteligen╚Ťei artificiale pe dispozitive f─âr─â necesitatea unei conexiuni la internet.

Compania promoveaz─â un ecosistem deschis, invit├ónd parteneri globali precum Qualcomm ╚Öi GSMA s─â se al─âture misiunii sale. Prin ├«ncurajarea colabor─ârii deschise, HONOR urm─âre╚Öte s─â aduc─â beneficii directe utilizatorilor ╚Öi s─â stimuleze inova╚Ťia ├«n industrie.

Expertiza HONOR ├«n AI este ghidat─â de principiul PFAST – Confiden╚Ťialitate, Corectitudine ╚Öi Echitate, Responsabilitate, Securitate ╚Öi Fiabilitate, Transparen╚Ť─â ╚Öi Controlabilitate. Compania face apel la industrie s─â se angajeze ├«n gestionarea responsabil─â a inteligen╚Ťei artificiale pentru a asigura protec╚Ťia utilizatorilor.

Pe viitor, HONOR se preg─âte╚Öte s─â modeleze industria cu implementarea tehnologiei 6G ╚Öi AI. ├Ämpreun─â cu GSMA, a prezentat ÔÇ×Viziunea Terminalelor 6GÔÇŁ, care exploreaz─â scenarii poten╚Ťiale ╚Öi direc╚Ťii de cercetare pentru viitorul 6G. HONOR invit─â partenerii s─â se al─âture eforturilor sale ├«n explorarea acestui viitor ├«ndr─âzne╚Ť.