Lămuriri cu privire la creșterea abonamentelor Sky Showtime

Zilele trecute am scris despre modific─ârile planurilor tarifare ale celor de la Sky Showtime, iar azi am primit un e-mail cu toate detaliile, pe care vi-l las mai jos.

E-mailul a fost trimis tuturor abona╚Ťilor, iar userul Mihai l-a ╚Öi pus ├«n comentariul lui de la articolul cu pricina, a╚Öa c─â nu ├«l mai transcriu ╚Öi eu ├«n textul acesta.

Pentru a fi mai u╚Öor de ├«n╚Ťeles pentru to╚Ťi, mai ales c─â am primit ╚Öi pe alte canale ├«ntreb─âri despre subiect, am luat leg─âtura cu agen╚Ťia celor de la Sky Showtime. Astfel am aflat c─â utilizatorii noi vor avea de ales ├«ntre cele dou─â tipuri de abonament: 3,99 Euro/lun─â pentru cel cu reclame (denumit Standard cu reclame) ╚Öi 5,99 Euro pentru cel f─âr─â reclame (denumit Standard Plus). De asemenea, aceea╚Öi ofert─â va fi disponibil─â ╚Öi pentru utilizatorii existen╚Ťi, mai pu╚Ťin cei care au beneficiat de oferta de la lansare. Pentru ace╚Ötia, oferta r─âm├óne valabil─â ╚Öi vor pl─âti 50% din pre╚Ťul planului Standard Plus, deci 2,99 Euro/lun─â.

├Än concluzie, cei cu oferta Half Price For Life┬ávor pl─âti cu 1 Euro/lun─â ├«n plus, dar continu─â s─â se bucure de planul f─âr─â reclame. Din p─âcate, nu exist─â op╚Ťiunea de a r─âm├óne la planul cu reclame la jum─âtate de pre╚Ť…

Sper că am reușit să lămuresc pe cei care m-au abordat cu întrebările în comentarii sau direct, pe Facebook.