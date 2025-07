Honor 400 Pro Review – usor de recomandat

Desi mi-au trecut prin mana zeci de telefoane de la diferiti producatori pentru review, de Honor nu am avut onoarea pana acum sa ma ocup (pun intented). Am fost prins pentru prima oara pe teren necunoscut in lumea Android dupa mult timp. A fost placut sa fiu surprins si sa descopar cum se descurca Honor in 2025 dupa ce am testat modelul 400 Pro.

Design si constructie

As descrie Honor 400 Pro la acest capitol drept eleganta si stil. Materialele din care este construit sunt mai neobisnuite pentru un (aproape) flagship din 2025: sticla mata pe spate si o rama din plastic. Ai fi tentat sa strambi din nas pana il tii in mana si vei observa ergonomia foarte buna (si datorita dimensiunii), faptul ca nu aduna deloc amprente si il simti ca un telefon premium. Este certificat IP68/IP69 ceea ce inseamna ca nu va avea probleme cu apa si praful. Nu stim ce fel de sticla foloseste pentru protectia ecranului, n-am gasit informatia nicaieri.

Designul camerei foto frontale a fost fara indoiala inspirat dupa iPhone 14 Pro: cei doi senzori se afla intr-o insula la fruntea telefonului.

Este subtirel, dar la fel ca in cazul tuturor telefoanelor cu senzori foto mari, nu a putut evita „teritoriul” camerelor pe spate. Din fericire acesta are un aspect placut din punctul meu de vedere si degetul aratator se sprijina comod pe el. Las pozele sa vorbeasca de la sine.

Vine cu folie preaplicata pe ecran si insotit doar de cablul de date.

Experienta in utilizare: software, performanta si baterie

In timp ce Android 15 nu este ceva nou pentru mine, interfata MagicOS ajunsa la iteratia a 9-a este. Diferentele notabile comparativ cu orice alta interfata sunt in materie de design si culori, in rest toate optiunile de care ai nevoie le vei gasi cu usurinta daca ai folosit orice telefon cu Android. Interfata pare usoara/light, desi la pornire sunt cateva aplicatii bloatware preinstalate de care te poti scapa usor. Eu mi l-am personalizat cu usurinta dupa nevoie. Are parte de toata suita AI la moda in ziua de azi, inclusiv Google Circle to Search si va primi 6 actualizari majore de OS astfel ca pe cand il veti da bunicilor inca va fi actual.

Fluiditatea este asigurata de hardware de calitate: un procesor Snapdragon 8 Gen3 realizat pe o tehnologie de 4nm, 12GB RAM si 256/512GB memorie interna. Este hardware-ul pe care il gasim pe gama de top lansata in anul 2024. Este un telefon „bun la toate” din punct de vedere al specificatiilor si va rula orice joc fara probleme in cazul in care gamingul mobil este de interes. Am rulat si niste teste sintetice de la Geekbench:

Acumulatorul este echipat cu tehnologie de ultima generatie Si/C si are o capacitate de 5300mAh, iar conform producatorului cu incarcator de 100W un ciclu complet se va realiza in 39 de minute. Nu am putut testa incat nu vine insotit de acesta la cutie. Autonomia in schimb nu va dezamagi: un utilizator light spre moderat va putea obtine 2 zile.

Camera foto si video

Pe spate Honor 400 Pro este echipat cu 3 senzori foto: cel principal este de 200MP cu OIS si PDAF, unul ultrawide de 12MP cu AF si unul de 50MP cu PDAF si OIS 3x optical zoom. Frontal avem un senzor de 50MP fara AF si unul de 2MP. Toate camerele foto se descurca excelent indiferent de scenariu. Pozele sunt placute, bogate in detaliu si demne de teritoriul flagshipurilor. La capitolul calitate video, stabilizarea functioneaza foarte bine in cazul miscarilor mai lente, in timp ce un dinamism ridicat o scoate putin din zona de comfort.

Cu ajutorul AI poate realiza poze reusite si cu zoom 50x, dar are nevoie de conexiune la internet pentru a procesa. Diferentele dintre ele sunt enorme.

standard

zoom 2x

zoom 3x

zoom 6x

ultrawide

selfie

lumina slaba

sample video

Ecran si sunet

Ecranul este de tip AMOLED si are o diagonala de 6.7inch. Rezolutia este 2800×1280 si are o rata de reimprospatare de 120Hz. Nu este dotat cu LTPO, astfel ca rata de reimprospatare se va schimba intre 60Hz si 120Hz pe modul Dynamic, va folosi mereu 120Hz pe modul High sau 60hz pe modul Standard. Este comparabil cu majoritatea ecranelor premium de pe piata si ofera o experienta buna.

Sunetul de tip stereo m-a impresionat: este foarte puternic si are o acustica foarte buna, dar nu la volumul maxim. Pornit la maxim activeaza modul numit 200% volume, care pentru urmarit un documentar sau podcast functioneaza excelent, insa pentru muzica devine putin galagios. Cu doar 2 trepe mai jos pare ca folosesti un sistem dedicat 2.1 datorita calitatii. Cred ca am ascultat theme-ul produs de Hans Zimmer pentru filmul F1 de minim 50 de ori pe el.

Concluzii

Nu am vrut sa ma uit cat costa acest telefon pana nu l-am folosit si am scris mare parte din review. L-am gasit la evoMag la 3360RON in varianta cu 512GB memorie interna. Pretul acesta il face o recomandare usoara pentru oricine doreste un telefon bun. Este aratos, comod de utilizat chiar si fara husa, are autonomie generoasa asigurata de un acumulator modern si camere foto foarte bune. Suportul software ii asigura viata lunga. Din punctul meu de vedere cine il va alege nu va fi dezamagit.