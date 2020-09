Opinie: Ubisoft Forward partea a 2-a continua lista dezamagirilor

Ieri, livestream-ul Ubisoft Forward a continuat cu partea a 2-a, iar dupa ce m-am declarat dezamagit de prima parte aici pe blog, am sperat ca totusi Ubisoft sa auda gurile fanilor si sa-si revina.

Pe scurt nu s-a intamplat. Voi incepe totusi cu putinele lucruri bune din conferinta asta.

Cea mai buna veste o reprezinta Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition. Jocul este un remaster al versiunii originale lansate pentru PS3 si Xbox 360 in 2010 si asa cum ii spune titlul, va contine jocul original revizuit, alaturi de toate DLC-urile disponibile pentru el. Se va lansa in perioada sarbatorilor lui 2020 pe PS4, Xbox One, Stadia si Nintendo Switch.

Prince of Persia The Sands of Time Remake – Gabi v-a spus acum ceva timp ca se auzeau zvonuri legate de un remaster. Ei bine, se pare ca vom primi un remake, facut de echipa Ubisoft Pune, India. Trailerul de mai jos pare Prince of India si nu Persia (da, stiu ca imperiul persan avea si o parte din India, dar totusi). Arata jenant.

Watch Dogs Legion a fost din nou aratat si prezinta mecanici din joc.

Immortals Fenyx Rising, stiut pana acum sub numele de Gods & Monsters a fost prezentat oficial si au fost oferite secvente de gameplay suficiente cat sa realizezi ca este 80% mecanica din Assassin’s Creed Odyssey, alaturi de acelasi engine grafic si combinat cu excelentul Zelda: Breath of the Wild. Stilul grafic ales imi place, dar atat. Efectiv ma uitam la joc si eram tot Odyssey, Odyssey! Aceleasi mecanici de open-world prezente in mai toate titlurile Ubisoft si absolut nimic impresionant.

Riders Republic este un nou joc care probabil e vazut ca un serviciu precum For Honor, The Division sau Rainbow Six Siege. Un MMO dedicat sporturilor care nu imi spune nimic.

Finalul conferintei a batut ultimul cui in sicriu….Roller Champions. O secventa de 12 minute de gameplay care parea absolut interminabila, dintr-un joc caruia singurul plus pe care il vad este originalitatea. Acesta aparent nu e nou, dar nu mai auzisem de el pana acum. Oricum cele 12 minute de la finalul conferintei puteau lipsi si cred ca oamenii erau mai fericiti.

Cam atat a fost a doua editie Ubisoft Forward. In continuare nu avem Splinter Cell nou, gameplay din Far Cry 6, nimic despre Rainbow Six Quarantine sau Beyond Good and Evil 2.

Conferinta integrala e mai jos si incepe la 1 ora si 16 minute. Verificati si bara de likes/dislikes – aparent nu am fost singurul cu buza umflata.