HUAWEI lansează seria Pura 80 în România: camere avansate și performanță AI

HUAWEI a anunțat lansarea în România a seriei sale de smartphone-uri flagship în domeniul imagisticii: Pura 80, care include modelele Pura 80 Pro și Pura 80 Ultra.

Noile dispozitive sunt echipate cu tehnologii de ultimă generație pentru fotografie și funcții AI integrate.

Design și construcție

Modelele Pura 80 păstrează semnătura de design Forward Symbol, cu linii radiale inspirate de soare. Pura 80 Ultra evidențiază obiectivul principal printr-un inel metalic auriu. Dispozitivele folosesc sticla Kunlun Crystal Armor de generația a doua, care crește rezistența la zgârieturi de 16 ori și rezistența la căzături de 25 de ori.

Performanțe foto și video

Pura 80 Pro include Camera Ultra Lighting de 1 inch pentru captarea detaliilor în condiții de luminozitate scăzută și Camera Ultra Chroma pentru redare precisă a culorilor.

Pura 80 Ultra integrează Camera Duală Telephoto Comutabilă, cu zoom de 3,7x și 10x, pentru portrete și prim-planuri clare.

Tehnologia HUAWEI XMAGE permite claritate ridicată, chiar la zoom mare și lumină redusă, și videoclipuri 4K cu fidelitate mare.

Funcții AI și securitate

Modelele includ butonul AI Smart Controls, pentru acces rapid la funcții personalizate precum camera, lanterna sau obiectivul AI. Tehnologia de recunoaștere a amprentei și AI Noise Cancellation asigură securitate și apeluri clare, chiar în medii zgomotoase.

Baterie și încărcare

Pura 80 Pro și Ultra dispun de baterie de 5170 mAh, 100W HUAWEI SuperCharge și 80W Wireless SuperCharge, pentru încărcare rapidă și autonomie extinsă.

Prețuri și disponibilitate

Modelele sunt disponibile în HUAWEI Store Romania începând de ieri:

Pura 80 Pro: 5.999 lei

Pura 80 Ultra: 7.999 lei

În perioada promoțională până pe 30 septembrie 2025, clienții primesc un cupon cadou de 1.000 lei, încărcător 100W, 10x puncte în HUAWEI Store și serviciul HUAWEI Care+. De asemenea, pot achiziționa HUAWEI WATCH 5 sau căștile HUAWEI FreeBuds Pro 4 la prețuri promoționale.

Lansarea seriei Pura 80 în România precede evenimentul global HUAWEI de pe 19 septembrie, unde va fi prezentată noua generație HUAWEI WATCH GT Series la Paris.