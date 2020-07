Huawei P40 Pro 5G review: se poate folosi și fără Google, dar...

În urmă cu ceva timp a ajuns în posesia mea cel mai nou flagship de la Huawei. Este vorba despre P40 Pro, unul din primele modele lansate după ce SUA le-a interzis folosirea serviciilor Google. O sa vorbesc mult și despre telefon, însă vreau să pun accent pe răspunsul la întrebarea la care puțini răspund cu sinceritate: „se poate folosi acest telefon fără serviciile Google?„.

Am primit telefonul în teste de la Huawei România iar aceste se găsește la vânzare la majoritatea magazinelor online din România la prețul aproximativ de 4000 lei: eMAG, Altex, evoMAG. Haideți să vedem cum a fost experiența mea cu P40 Pro.

Cuprins review

Specificații

Design și construcție

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto și video

Baterie

Concluzie

Specificatii

Voi trece în revistă aspectele cheie ale acestui flagship de la Huawei. Vorbim despre un smartphone cu un procesor HUAWEI Kirin 990 5G, 8 GB memorie RAM și 256 RAM memorie internă. Display-ul este un OLED cu rezoluție 1200 x 2640, 441 PPI densitate a pixelilor și rată de împrospătare de 90 Hz.

Telefonul are nu mai puțin de patru camere pe spate. Una de 50 MP wide (ea e și camera principală), una de 12 MP telephoto și una de 40 MP ultrawide. Mai există și o camera TOF 3D pentru adâncime. Toate au lentile Leica. Pe față avem două camere, unde de 32 MP (wide) și una pentru adâncime, bună pentru selfie-uri de tip portret și scanare biometrică.

Bateria este una de 4200 mAh care se încarcă rapid atât pe fir (la 40 W) cât și pe wireless (la 27 W) și, mai mult, are și reverse wireless charging (pentru a încărca niste accesorii) tot până la 27 W.

Design și construcție

Huawei P40 Pro este un telefon frumos. Este bine construit, solid și cu materiale bune. Se simte foarte bine în mână și arată premium. Din păcate, pe ambele părți sticla este un aspirator de amprente și scame, așa că eu nu prea am reușit, ori cât am încercat, să fac niște poze cu el curat.

Design-ul camerei spate este discutabil, pe mine nu mă deranjează vizual, însă m-a deranjat de fiecare dată când am vrut sa pun telefon la încărcat pe un pad Qi, pentru că trebuie să se sprijine neapărat pe cameră ca să se încarce. În altă poziție nu vrea. Ori în poziția asta sunt convins că nu e cea mai eficienta metodă de încărcare, neavând un contact direct cu pad-ul. De asemenea, când telefonul stă pe masă, poziția acestuia trădează cel mai tare dimensiunile modului foto.

Și, pentru că suntem tot la capitolul design, trebuie să recunosc că am fost răsfățat de display-ul fără vreo gaură, breton sau orice altceva de pe OnePlus-ul meu. Asă că pe telefoanele cu una sau două găuri în display pe partea frontala nu pot să le notez cu 10 la capitolul design. Chiar și așa, dacă foloseșți telefonul pentru video există șanse mari să omiți că ai o gaură în ecran și să o ignori după un timp.

Software și performanță

Performanță. Voi vorbi pentru început despre performanță, pentru că la capitolul software avem mai multe de discutat. Știți deja, am renunțat de ceva vreme să mai fac teste sintetice, așa că prefer să vorbesc despre performanță din experiența proprie de utilizare, în comparație cu alte zeci de telefoane testate de-a lungul timpului.

Huawei P40 Pro e un telefon rapid, foarte rapid! Nu agață, nu sacadează, animațiile și tranzițiile sunt fluide. Nu m-a dezamăgit niciodată în folosire la acest capitol.

Tot la capitolul performanțe, vă pot arăta și niște teste de viteză pe 5G, pe care le-am făcut pe Digi chiar lângă o antenă. Pe WiFi am prins până la 400 Mbps pe 5 GHz, eu având o conexiune de 500 Mbps. Din păcate, mi s-a părut cam instabilă conexiunea pe 5 GHz și cam tot timpul trecerea pe 2.4 GHz.

Software. Acum să vorbim despre „elefantul din cameră”. Telefonul vine cu EMUI 10 bazat pe Android 10. Din păcate, acesta nu beneficiază de serviciile Google. Asta înseamnă ca nu ai contul de Google, nu ai GMail, nu ai YouTube, Google Photos, Google Maps sau orice alt serviciu Google sau, atenție mare, serviciu care are nevoie de Google Play Services pentru a funcționa. Și sunt câteva.

Ca să excludem din start subiectul acesta, vă pot spune că Internetul e plin de soluții care de care mai ușoare sau mai complicate (chiar am văzut zilele acestea o variantă relativ simplă) pentru a instala Google Play Services. Însă eu nu am vrut să fac asta din varii motive. În primul rând pentru că majoritatea soluțiilor nu sunt permanente, și trebuie aplicate la fiecare update de sistem de operare, și în al doilea rând pentru că am vrut să trăiesc experiența utilizatorului de rând, dar care are totuși mici cunoștințe de tehnologie.

Așa că am încercat să ma descurc cu ce mi-a pus Huawei la dispoziție și cu câteva alternative despre care am citit pe la alți posesori al acestui telefon.

Huawei și-a făcut propriul magazin de aplicații, numit AppGallery, unde a încercat să aducă cât mai multe din cele mai folosite aplicații. Din păcate, n-a reușit să facă asta cu o mare parte din ele, așa că pentru unele a inclus un link de download direct către APK-ul lor.

De asemenea, au mai dezvoltat o aplicație numită „MoreApps”, pe care o găsești în AppGallery, și care îți spune de unde poți să iei unele aplicații pe care nu le găsești în store-ul lor. Una din surse este APKPure, care este un magazin de încredere pentru APK-uri. Eu am mai instalat și Amazon Appstore, pentru că și acolo mai găsești unele aplicații.

Așadar, ca să recapitulăm, am folosit următoarele surse pentru aplicații:

AppGallery

MoreApps

APKPure

Amazon Appstore

Ce am reușit să obțin cu ajutorul lor? Pai APROAPE tot ce mi-am dorit:

Microsoft Edge (oricum nu mai foloseam Chrome)

Facebook

Facebook Messenger

OneDrive

TickTick

Netflix

Biziday

Instagram

…și altele. Însă, fiind un utilizator de servicii Google, am avut o problema cu următoarele:

GMail – l-am înlocuit cu Outlook

YouTube (am reușit să instalez YouTube Vanced + MicroG urmărind pașii de aici)

Google Drive – nu am o soluție, dar folosesc mai des OneDrive

Google Photos – poate fi înlocuit cu OneDrive sau alte soluții non-Google, însă eu am toate pozele acolo

Google Home – nu am o soluție

Google Keep – poate fi înlocuit și el cu o alte soluții

Așadar, vedeți că din toate problemele legate de Google la o aproape jumătate nu am o soluție. Mie mi-au lipsit cel mai mult Google Photos și Google Home, pentru că folosesc FOARTE DES Chromecast-uri, pe care le am pe toate televizoarele din casă. Ei bine, fără Google Play Services și Google Home nu ai nicio șansă.

O altă problemă, dacă ești consumator de video pe telefon, e cu Netflix, care nu afișează conținut HD pe P40 Pro.

Și cumva simt că deja m-am lungit prea mult cu detalii despre partea software, însă cam asta a fost experiența mea de utilizare la acest capitol cu P40 Pro. Probabil aș fi scăpat de toate problemel de mai sus dacă instalam serviciile Google prin una din metodele de pe internet, însă n-am vrut să fac asta. În fine, voi trage și o concluzie pe tema asta, dar la finalul articolui.

Ecran si sunet

Ecran. Pe scurt, display-ul e superb. Luminos, culori puternice, contrast bun. Tranzițiile sunt fluide și rapide și sunt ajutate foarte mult de refresh rate-ul de 90 Hz. Cum spuneam, mă deranjează puțin gaura pentru camerele frontale dar nu a fost un capăt de țară. Într-un final, e un display foarte bun.

Sunet? Non-stereo, deci nu sunt prea multe de spus. Se aude puternic însă nu e ceva ce ai folosi pentru a urmări media. Un pic dezamagit la capitolul acesta, mai ales că vorbim despre un flagship.

Camera foto și video

Camera foto e bună spre foarte bună. Vedeți mai jos pozele făcute de mine. Îmi place că au lucrat mai mult la optimizare software și acum poți să faci poze bune, pe AUTO, la o simplă atingere (apăsare) de buton. Pe partea de video încep să văd stabilizare tot mai bună, și așa e și cu P40 Pro.

Am făcut poze cu ambele camere dar și cu modurile de zoom 30 sau 50x, așa că pe alocuri veți vedea poze cu zoom exagerat. Unele se văd decent, altele rău de tot, însă țineți cont ca e o combinație de zoom optic și digital, deci mai mult digital.

Filmare cu Zoom

Filmare cu camera wide

Filmare cu camera standard

Filmările sunt făcute într-o zi cam mohorâtă, deci pe lumină mai bună vor fi și ele mai calitative.

Baterie

Am fost impresionat de autonomia bateriei. Poate să stea în stand-by 2-3 zile și să îl folosești și vreo 3 ore în mod activ în timpul acesta. De asemenea, am făcut și un test oarecum irelevant, dar care a dat rezultate bune. L-am lăsat să ruleze clipuri lungi pe YouTube, după 6 ore și 42 de minute încă mai avea 35% baterie.

Ca atare, ține o zi în utilizare puternică și poate trece de 2 zile dacă e menajat.

Concluzie

Am o treabă grea de făcut aici, trebuie să trag o concluzie pentru un telefon foarte controversat. Dacă mă întrebați dacă e pentru mine, o să vă spun clar, nu! De ce? Pentru ca sunt prea legat de eco-sistemul Google încât să renunț la el. Însă îl vad util multor persoane care nu folosesc atât de mult aplicațiile și serviciile Google. Ba mai mult, unii fug de Google și urăsc să știe că sunt în permanență urmăriți de acestia.

Altfel, Huawei P40 Pro e un telefon foarte bun, bine construit, solid, arătos și care face niste poze bune. Dar, pentru mine, e cam șchiop. De asemenea, având în vedere acest mare minus, eu îl consider și cam scump pentru ceea ce oferă.